Marlon Colpaert wordt vijfde in B-finale lichte skiff op EK roeien in München

Het EK-plannetje van Marlon Colpaert kapseisde nog voor het begonnen was.

Onze landgenoot zou normaal gezien een duo vormen met Niels Van Zandweghe op dit EK, maar de olympiër gaf ziek forfait voor München. Alle plannen over boord: Colpaert besliste dan maar om alleen in de lichte skiff deel te nemen.



Alle begin is moeilijk. Colpaert kon zich in de reeksen niet rechtstreeks plaatsen voor de halve finales. Maar panikeren deed de roeier allerminst. "Ik word elke race beter", vertelde hij vol vertrouwen.

En zo geschiedde, via herkansingen en een 5e plaats in de halve finales kreeg Colpaert vandaag in de B-finale alsnog de kans om een top 10-plekje te verzilveren op het water van de Olympic Regatta Centre in München.

Colpaert kwam vanochtend in die kleine finale na 2.000 meter als vijfe over de finish in een tijd van 7'39"70. Zo eindigde zijn tumulueuze passage op het Duitse water als 11e in het eindklassement.