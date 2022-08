LIVESTREAM: Van Den Bossche ligt op medaillekoers, Kopecky heeft nog wat werk in omnium

clock 14:33 14 uur 33. Je kunt nu in de livestream hierboven kijken naar een samenvatting van de "ochtendsessie", over een uur zijn er weer livebeelden. . Je kunt nu in de livestream hierboven kijken naar een samenvatting van de "ochtendsessie", over een uur zijn er weer livebeelden.

clock 14:30 14 uur 30. Van Den Bossche positioneert zich goed in eindsprint en wint scratch.

clock 14:08 14 uur 08. Van Den Bossche speelt het perfect. Fabio Van Den Bossche is bij de pinken in de slotsprint en komt als eerste van de ontsnapping over de finish. Hij graait zo de volle buit van 40 punten mee in de scratch en gaat aan de leiding.

clock 14:05 14 uur 05. Fabio Van Den Bossche pakt met 4 anderen een bonusronde.

clock 14:04 14 uur 04. Het kwintet met Fabio Van Den Bossche vindt opnieuw de aansluiting met het peloton en neemt zo een ronde voorsprong. Onze landgenoot lijkt dus al zeker van een top 5.

clock 14:03 14 uur 03. Een aanval van de Nederlander Philip Heijnen veroorzaakt een breuk in het peloton. Fabio Van Den Bossche is alert en sluipt mee met de kopgroep. Kunnen ze een ronde nemen?

clock 13:58 13 uur 58. Nu aan Fabio Van Den Bossche. Het laatste nummer van de eerste sessie vandaag is de scratch in de omnium van de mannen. Kan Fabio Van Den Bossche een goeie zaak doen?

clock 13:57 13 uur 57. Kopecky kan val ontwijken en wordt 8e in scratch.

clock 13:51 13 uur 51. Kopecky eindigt als 8e in de scratch, ze sprokkelt daar 26 punten mee. De zege was voor de Poolse specialiste Daria Pikulik.

clock 13:50 13 uur 50. Een val in de voorlaatste ronde ontsiert de scratch van de omnium. Lotte Kopecky kan de val ontwijken, maar komt niet in aanmerking voor de zege. Ze bolt als 8e of 9e over de finish.

clock 13:44 13 uur 44. Geen enkele renster doet echt een poging om een ronde te nemen. Het lijkt gewoon uit te draaien op een sprint. Nog 10 ronden.

clock 13:40 13 uur 40. Kopecky aan zet. Lotte Kopecky is begonnen aan het eerste nummer van de omnium bij de vrouwen: de scratch. Kan ze haar goeie vorm van de afgelopen dagen doortrekken?

clock 13:34 13 uur 34. De Broeder en Senrame 16e en 17e. Geen finaleplaats voor de jonge Belgen Maxwell De Broeder en Arthur Senramo op de kilometer. Ze rijden respectievelijk de 16e en 17e tijd, op 20 deelnemers.

clock 13:18 13 uur 18. Maxwell De Broeder legt zijn kilometer af in 1'03"533 en is daarmee net iets sneller dan Arthur Senrame (1'04"072). Op dit moment zijn dat respectievelijk de 6e en 7e tijd. We zijn nog maar halfweg, dus een plaats in de finale met de beste 8 wordt nagenoeg onmogelijk.

clock 13:09 13 uur 09. Kilometer met 2 Belgen. Na de kwalificaties van het omnium bij de mannen is het tijd voor de kilometer, met daarbij 2 Belgische deelnemers: Maxwell De Broeder en Arthur Senrame. Top 8 is vereist om zich te plaatsen voor de finale, er zijn 20 deelnemers.

clock 12:35 12 uur 35. Van den Bossche simpel door. Fabio Van den Bossche heeft zich met de vingers in de neus geplaatst. Met 11 punten "wint" hij zelfs zijn reeks.

clock 12:16 12 uur 16. Er is uiteindelijk maar 1 renner in de reeks van Fabio Van den Bossche die straks niet aan het omnium mag deelnemen. Van den Bossche en co hebben al 4 renners op een ronde gezet, dus er is geen vuiltje aan de lucht.