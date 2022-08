LIVESTREAM: Van den Bossche leidt het omnium halverwege, Kopecky heeft nog werk

clock 16:40 16 uur 40. Fabio Van den Bossche wordt 3e in de temporace. Fabio Van den Bossche wordt 3e in de temporace

clock 16:39 16 uur 39. Het is nu even een korte pauze voor de deelnemers en deelneemsters aan het omnium. De finale van de kilometer staat nu op het programma, met daarbij 8 renners. Over een halfuur gaat Kopecky weer de baan op, voor de afvalling van het omnium. . Het is nu even een korte pauze voor de deelnemers en deelneemsters aan het omnium. De finale van de kilometer staat nu op het programma, met daarbij 8 renners.



Over een halfuur gaat Kopecky weer de baan op, voor de afvalling van het omnium.

clock 16:36 16 uur 36. Stand omnium (2/4). 1. Fabio Van den Bossche - 76 punten 2. Sebastian Mora Vedri (Spa) - 72 3. Daniel Staniszewski (Pol) - 70 4. Simone Consonni (Ita) - 68 5. Simon Vitzhum (Zwi) - 58 6. Philip Heijnen (Ned) - 58 7. Oliver Wood (GBr) - 54 8. Donavan Grondin (Fra) - 54 9. Tobias Hansen (Den) - 54 . Stand omnium (2/4) 1. Fabio Van den Bossche - 76 punten

2. Sebastian Mora Vedri (Spa) - 72

3. Daniel Staniszewski (Pol) - 70

4. Simone Consonni (Ita) - 68

5. Simon Vitzhum (Zwi) - 58

6. Philip Heijnen (Ned) - 58

7. Oliver Wood (GBr) - 54

8. Donavan Grondin (Fra) - 54

9. Tobias Hansen (Den) - 54

clock 16:34 16 uur 34. Van den Bossche heeft een bijzonder intelligente wedstrijd gereden. Renaat Schotte. Van den Bossche heeft een bijzonder intelligente wedstrijd gereden. Renaat Schotte

clock 16:33 16 uur 33. Van den Bossche staat voorlopig op de 3e plaats, maar ze staan daar wel dicht bij elkaar. Elk puntje is nu cruciaal. . Van den Bossche staat voorlopig op de 3e plaats, maar ze staan daar wel dicht bij elkaar. Elk puntje is nu cruciaal.

clock 16:31 16 uur 31. Slim gereden van Van den Bossche, die nog net voor de aansluiting met het peloton een puntje meepakt. . Slim gereden van Van den Bossche, die nog net voor de aansluiting met het peloton een puntje meepakt.

clock 16:29 16 uur 29. Een kwintet, met daarbij Van den Bossche, heeft de handen in elkaar geslagen. Kunnen zij rondgaan? . Een kwintet, met daarbij Van den Bossche, heeft de handen in elkaar geslagen. Kunnen zij rondgaan?

clock 16:25 16 uur 25. Die Armeniër heeft de tijd van zijn leven. Hij zit een beetje vreemd op zijn fiets. Zo zou ik ook op mijn fiets zitten. Renaat Schotte. Die Armeniër heeft de tijd van zijn leven. Hij zit een beetje vreemd op zijn fiets. Zo zou ik ook op mijn fiets zitten. Renaat Schotte

clock 16:23 16 uur 23. Fabio Van den Bossche speelt het slim. Hij laat enkele mindere goden vertrekken voor punten en een bonusronde. Als zij in deze temporace de zware punten kunnen wegkapen, is dat goed voor zijn klassement. . Fabio Van den Bossche speelt het slim. Hij laat enkele mindere goden vertrekken voor punten en een bonusronde. Als zij in deze temporace de zware punten kunnen wegkapen, is dat goed voor zijn klassement.

clock 16:17 16 uur 17. Sprintfinale: Hinze vs. Gros. Er zijn geen deciders nodig in het sprinttoernooi bij de vrouwen. Emma Hinze en Mathilde Gros winnen hun beide races van de halve finale. Nu is het tijd aan Fabio Van den Bossche, de leider in het omnium. . Sprintfinale: Hinze vs. Gros Er zijn geen deciders nodig in het sprinttoernooi bij de vrouwen. Emma Hinze en Mathilde Gros winnen hun beide races van de halve finale.



Nu is het tijd aan Fabio Van den Bossche, de leider in het omnium.

clock 16:10 16 uur 10. Stand omnium (2/4). 1. Daria Pikulik (Pol) - 78 ptn 2. Clara Copponi (Fra) - 74 3. Rachele Barbieri (Ita) - 72 4. Amalie Dideriksen (Den) - 64 5. Emily Kay (Ier) - 64 6. Maike van der Duin (Ned) - 64 7. Pfeiffer Georgi (GBr) - 52 8. Lotte Kopecky - 52 . Stand omnium (2/4) 1. Daria Pikulik (Pol) - 78 ptn

2. Clara Copponi (Fra) - 74

3. Rachele Barbieri (Ita) - 72

4. Amalie Dideriksen (Den) - 64

5. Emily Kay (Ier) - 64

6. Maike van der Duin (Ned) - 64

7. Pfeiffer Georgi (GBr) - 52

8. Lotte Kopecky - 52

clock 16:08 16 uur 08. 8e plaats voor Lotte Kopecky in de temporace. 8e plaats voor Lotte Kopecky in de temporace

clock 16:07 16 uur 07. 8e plaats voor Kopecky. Lotte Kopecky raapt geen punten in de temporace, maar dankzij haar plaatsing in de slotsprint wordt ze toch als 8e geklasseerd. De Française Clara Copponi wint het tweede onderdeel van het omnium, voor de Poolse Daria Pikulik. . 8e plaats voor Kopecky Lotte Kopecky raapt geen punten in de temporace, maar dankzij haar plaatsing in de slotsprint wordt ze toch als 8e geklasseerd. De Française Clara Copponi wint het tweede onderdeel van het omnium, voor de Poolse Daria Pikulik.

clock 16:05 16 uur 05. Er zijn verschillende vrouwen die rond rijden en zo een bonusronde pakken. Kopecky moeit zich niet altijd niet met de zaak. Geen goed teken. . Er zijn verschillende vrouwen die rond rijden en zo een bonusronde pakken. Kopecky moeit zich niet altijd niet met de zaak. Geen goed teken.

clock 16:04 16 uur 04. Kopecky moet dringend een paar punten scoren. Renaat Schotte. Kopecky moet dringend een paar punten scoren. Renaat Schotte

clock 16:03 16 uur 03. Kopecky houdt zich voortdurend schuil in de subtop, maar ze neemt niet deel aan de debatten vooraan. "Ik heb de indruk dat ze niet de benen heeft van gisteren", zegt Renaat Schotte. . Kopecky houdt zich voortdurend schuil in de subtop, maar ze neemt niet deel aan de debatten vooraan. "Ik heb de indruk dat ze niet de benen heeft van gisteren", zegt Renaat Schotte.

clock 16:01 16 uur 01. Er wordt meteen een strak tempo gereden in het begin van de temporace. Kopecky kon nog geen punten sprokkelen. . Er wordt meteen een strak tempo gereden in het begin van de temporace. Kopecky kon nog geen punten sprokkelen.

clock 15:59 15 uur 59. Ik denk dat Kopecky met haar conditie voor een bonusronde zal gaan. Dat is voor haar de beste inspanning. Jules Hesters. Ik denk dat Kopecky met haar conditie voor een bonusronde zal gaan. Dat is voor haar de beste inspanning. Jules Hesters

clock 15:59 15 uur 59. In de temporace verdien je per ronde 1 punt als je als eerste voorbij de finish komt. Er zijn ook 20 punten voor een bonusronde. . In de temporace verdien je per ronde 1 punt als je als eerste voorbij de finish komt. Er zijn ook 20 punten voor een bonusronde.