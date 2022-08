LIVESTREAM marathon: Doet Koen Naert weer mee voor de medailles? En wat kan Hanne Verbruggen?

clock 13:00 13 uur . 8e plaats voor Verbruggen. Hanne Verbruggen heeft nog wat plaatsen prijsgegeven in de laatste, zware, kilometers, maar een 8e plaats is toch ook knap. Met 2u29'44" blijft ze ook onder de 2,5 uur. . 8e plaats voor Verbruggen Hanne Verbruggen heeft nog wat plaatsen prijsgegeven in de laatste, zware, kilometers, maar een 8e plaats is toch ook knap. Met 2u29'44" blijft ze ook onder de 2,5 uur.

Het is afzien tot de finish voor de vrouwen, maar de Poolse Lisowska houdt het vol, voor de Kroatische Parlov Kostro. De Nederlandse Brinkman wint de millimetersprint tegen de Duitse Dattke.

Bij de mannen heeft Soufiane Bouchikhi zijn werk voor Koen Naert nu ook gedaan. De titelverdediger staat er nu alleen voor.

Op weg naar Pools goud Het goud bij de vrouwen lijkt naar de Poolse Aleksandra Lisowska te gaan. Daarachter heeft zich een groepje gevormd met de Nederlandse Brinkman, de Duitse Dattke en de Kroatische Parlov Kostro.

Hanne Verbruggen lacht nog. Dat is een goed teken. Ze kan hier zesde worden. Kris Meertens

Naert en Bouchikhi blijven in de spits Intussen is er nog altijd geen vuiltje aan de lucht voor Koen Naert. Met Soufiane Bouchikhi heeft hij een ideale gangmaker. Halverwege lopen ze makkelijk mee in de kopgroep.

Hanne Verbruggen heeft even een moeilijk moment gehad, maar ze is er weer bij. Ze doet nog altijd mee. Kris Meertens

Mieke Gorissen is trouwens ook nog altijd een keurige marathon aan het lopen, voorlopig op de 16e plaats. Hanne Verhoeven loopt momenteel rond de 30e plaats.

Verbruggen kraakt Tempoversnelling bij de vrouwen, door de Zwitserse Schlumpf en de Nederlandse Brinkman. Hanne Verbruggen kan niet mee en moet de medailles laten lopen. Of kan ze toch nog eens terugkeren?

Verbruggen blijft zich vastbijten in de eerste 3 plaatsen. Kris Meertens

Nieuwe haas voor Naert Bij de mannen heeft Nicolaï Saké zijn kopwerk gedaan. Hij kiest schijnbaar voor zijn eigen tempo. Soufiane Bouchikhi heeft zijn rol als haas voor Koen Naert overgenomen.

Superdag voor Verbruggen Hanne Verbruggen blijft zichzelf overtreffen. Er zijn nog een tiental loopsters over in de kopgroep en Verbruggen vertoont nog altijd geen tekenen van verzwakking. We zijn al 28 kilometer ver.

Koen Naert start in het zog van landgenoot Nicolai Saké

Goeie tekenen voor Naert Niet alleen voor Hanne Verbrugge, ook voor Koen Naert ziet het er goed uit. Onder leiding van Nicolaï Saké wordt een strak tempo aangehouden, dat steeds minder mannen kan volgen. Ook Soufiane Bouchikhi hangt er nog altijd aan.

Hanne Verbruggen loopt in de top 5 momenteel. Een top 20 komt dus zeker in zicht, al kan het snel gebeuren als je gaat kraken. Kris Meertens

Saké offert zich op De boomlange Nicolai Saké, die tot zijn verrassing werd opgeroepen voor dit EK, ontpopt zich tot haas voor Koen Naert. Met zijn lengte kan hij Naert perfect uit de wind zetten.

Koen Naert staat klaar De favorieten voor de marathon worden aan het publiek voorgesteld. Koen Naert mag als uittredend kampioen met het gele nummer van start gaan. Heeft hij net als 4 jaar geleden een superdag?

Verbruggen houdt knap stand We hebben een kwart van de marathon bij de vrouwen achter de rug en de kopgroep wordt voort uitgedund. Hanne Verbruggen lijkt probleemloos mee te draaien. We hebben nog zo'n 20 loopsters voorin.

Enkel Verbruggen nog in de kopgroep Het tempo gaat de hoogte in en terwijl Hanne Verbruggen nog kan aanhaken, moet Mieke Gorissen passen. Astrid Verhoeven had eerder al de rol moeten lossen. Ze hangt op iets meer dan een halve minuut.