LIVESTREAM: Kopecky blaast omnium nieuw leven in met 2e plek in afvalling, Van den Bossche leidt bij de mannen

clock 17:27 17 uur 27. De voorlopige tussenstand in het omnium bij de vrouwen: 1. Clara Copponi (Fra) - 114 ptn 2. Daria Pikulik (Pol) - 110 3. Rachele Barbieri (Ita) - 106 4. Lotte Kopecky - 90 Amalie Dideriksen (Den) - 90 .





clock 17:27 17 uur 27. Lotte Kopecky wordt 2e op geweldige afvallingskoers. Lotte Kopecky wordt 2e op geweldige afvallingskoers

clock 17:25 17 uur 25. Kopecky herleeft en wordt tweede in de afvalling. Het was verre van een ideale race, maar Kopecky heeft zich naar een tweede plek in de afvalling geknokt. Daarmee pakt ze 38 punten en blaast ze haar omnium nieuw leven in. Ze staat nu vierde, met 24 punten achterstand op leidster Clara Copponi, die de afvalling won. Een medaille kan dus nog voor Kopecky, zoals gewoonlijk zal de puntenkoers straks bepalend zijn. Die staat rond 18.09 uur gepland. .

clock 17:23 17 uur 23. Kopecky draait nog steeds mee, al lijk ze wel heel de tijd achter de feiten aan te hollen. Met een ultieme sprint kan ze nog net de eliminatie vermijden, ze blijven nog met zes over. .

clock 17:18 17 uur 18. Met een versnelling langs de bovenkant rukt Kopecky op naar het front. Kan ze zich er ook manifesteren? Er zijn nog 14 rensters in koers. .

clock 17:16 17 uur 16. Kopecky lijkt wat afwachtend begonnen en rijdt voorlopig in de achterste gelederen rond. Niet bepaald de plek waar je wil zitten in een afvallingsrace, al overleeft ze voorlopig zonder veel problemen de eerste eliminaties. .

clock 17:10 17 uur 10. Maakt Kopecky terrein goed in de afvalling? Lotte Kopecky is bezig aan een flets omnium. Als ze nog onder de mensen wil komen, moet ze zich stevig herpakken in de afvalling, het op een-na-laatste nummer. De rensters staan ondertussen klaar op de piste. .

clock 17:10 17 uur 10. Bekijk de razend spannende ontknoping op de kilometer. Bekijk de razend spannende ontknoping op de kilometer

clock 17:07 17 uur 07. Fransman Landerneau snelt naar goud in 1km tijdrit. De Fransman Melvin Landerneau heeft het goud veroverd in de kilometer tegen de klok. Thuisrijder Max Dörnbach leek met een tijd van 1'00"225 een gooi te doen naar goud, maar toen moesten er nog twee renners komen. De Italiaan Matteo Bianchi duwde de Duitse titelhoop meteen de kop in en ging 136 duizendsten onder de tijd van Dörnbach, maar ook Bianchi werd nog overvleugeld. Landerneau, de laatste in het rijtje, reed alle tijden nog van de tabellen. Hij dook als enige finalist onder de minuut, goed voor goud. .

clock 16:40 16 uur 40. Fabio Van den Bossche wordt 3e in de temporace. Fabio Van den Bossche wordt 3e in de temporace

clock 16:39 16 uur 39. Het is nu even een korte pauze voor de deelnemers en deelneemsters aan het omnium. De finale van de kilometer staat nu op het programma, met daarbij 8 renners. Over een halfuur gaat Kopecky weer de baan op, voor de afvalling van het omnium. .



clock 16:36 16 uur 36. Stand omnium (2/4). 1. Fabio Van den Bossche - 76 punten 2. Sebastian Mora Vedri (Spa) - 72 3. Daniel Staniszewski (Pol) - 70 4. Simone Consonni (Ita) - 68 5. Simon Vitzhum (Zwi) - 58 6. Philip Heijnen (Ned) - 58 7. Oliver Wood (GBr) - 54 8. Donavan Grondin (Fra) - 54 9. Tobias Hansen (Den) - 54 .

clock 16:34 16 uur 34. Van den Bossche heeft een bijzonder intelligente wedstrijd gereden. Renaat Schotte.

clock 16:33 16 uur 33. Van den Bossche staat voorlopig op de 3e plaats, maar ze staan daar wel dicht bij elkaar. Elk puntje is nu cruciaal. .

clock 16:31 16 uur 31. Slim gereden van Van den Bossche, die nog net voor de aansluiting met het peloton een puntje meepakt. .

clock 16:29 16 uur 29. Een kwintet, met daarbij Van den Bossche, heeft de handen in elkaar geslagen. Kunnen zij rondgaan? .

clock 16:25 16 uur 25. Die Armeniër heeft de tijd van zijn leven. Hij zit een beetje vreemd op zijn fiets. Zo zou ik ook op mijn fiets zitten. Renaat Schotte.

clock 16:23 16 uur 23. Fabio Van den Bossche speelt het slim. Hij laat enkele mindere goden vertrekken voor punten en een bonusronde. Als zij in deze temporace de zware punten kunnen wegkapen, is dat goed voor zijn klassement. .

clock 16:17 16 uur 17. Sprintfinale: Hinze vs. Gros. Er zijn geen deciders nodig in het sprinttoernooi bij de vrouwen. Emma Hinze en Mathilde Gros winnen hun beide races van de halve finale. Nu is het tijd aan Fabio Van den Bossche, de leider in het omnium. .



Nu is het tijd aan Fabio Van den Bossche, de leider in het omnium.