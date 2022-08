LIVESTREAM: Kopecky begint in omnium als 4e aan beslissende puntenkoers, Van Den Bossche straks als 3e

clock 18:30 18 uur 30. Wedstrijd geneutraliseerd na stevige crash. Enkele dames gaan hard tegen het parket. De jury wappert met de rode vlag, de wedstrijd wordt stilgelegd. Er zit een stevige kras in de baan, die hersteld zal moeten worden alvorens we opnieuw kunnen racen. Voor de concentratie van de rensters is dit niet bepaald gunstig. . Wedstrijd geneutraliseerd na stevige crash Enkele dames gaan hard tegen het parket. De jury wappert met de rode vlag, de wedstrijd wordt stilgelegd. Er zit een stevige kras in de baan, die hersteld zal moeten worden alvorens we opnieuw kunnen racen. Voor de concentratie van de rensters is dit niet bepaald gunstig.

clock 18:27 18 uur 27. De top drie in de stand - Copponi, Pikulik en Barbieri - sprokkelt opnieuw punten aan een sprint. De kloof tussen plek drie en de vierde plek van Kopecky bedraagt zo 21 punten. Een medaille wordt niet evident. . De top drie in de stand - Copponi, Pikulik en Barbieri - sprokkelt opnieuw punten aan een sprint. De kloof tussen plek drie en de vierde plek van Kopecky bedraagt zo 21 punten. Een medaille wordt niet evident.

clock 18:26 18 uur 26. Kopecky pakt in geen tijd een bonusronde. Kopecky pakt in geen tijd een bonusronde

clock 18:25 18 uur 25. Kopecky pakt bonusronde. Kopecky neemt in een mum van tijd een bonusronde. Daarmee springt ze virtueel naar plek vier. We zijn ongeveer halfweg koers, tijd genoeg dus om eventueel nog een ronde te nemen. Dat zal ook nodig zijn wil ze nog meebikkelen om het goud. . Kopecky pakt bonusronde Kopecky neemt in een mum van tijd een bonusronde. Daarmee springt ze virtueel naar plek vier. We zijn ongeveer halfweg koers, tijd genoeg dus om eventueel nog een ronde te nemen. Dat zal ook nodig zijn wil ze nog meebikkelen om het goud.

clock 18:24 18 uur 24. Onze woorden zijn nog niet koud of Kopecky schiet weg. Is dit het moment van onze landgenote? In het peloton heerst vertwijfeling, dit is een gouden kans voor een bonusronde. . Onze woorden zijn nog niet koud of Kopecky schiet weg. Is dit het moment van onze landgenote? In het peloton heerst vertwijfeling, dit is een gouden kans voor een bonusronde.

clock 18:23 18 uur 23. De medailles lijken meer en meer uit het zicht te verdwijnen voor Lotte Kopecky. Onze landgenote zou met een bonusronde wel virtueel naar plek drie springen, maar wanneer kiest ze haar moment? . De medailles lijken meer en meer uit het zicht te verdwijnen voor Lotte Kopecky. Onze landgenote zou met een bonusronde wel virtueel naar plek drie springen, maar wanneer kiest ze haar moment?

clock 18:21 18 uur 21. Kopecky zit steeds te ver om mee te doen voor de punten, maar daar gaat het niet om. Ze is het moment aan het afwachten om een ronde te pakken. Renaat Schotte. Kopecky zit steeds te ver om mee te doen voor de punten, maar daar gaat het niet om. Ze is het moment aan het afwachten om een ronde te pakken. Renaat Schotte

clock 18:18 18 uur 18. De Duitse Teutenberg kan als eerste een ronde nemen. Daarmee springt ze virtueel naar de vierde plek in de stand. Kopecky heeft zich na een kwart wedstrijd nog niet gemengd in de sprints. Broedt ze op een plan? . De Duitse Teutenberg kan als eerste een ronde nemen. Daarmee springt ze virtueel naar de vierde plek in de stand. Kopecky heeft zich na een kwart wedstrijd nog niet gemengd in de sprints. Broedt ze op een plan?

clock 18:14 18 uur 14. Grijpt Kopecky 3e medaille? In de sprintfinale bij de vrouwen krijgen we een decider, waardoor de puntenkoers in het omnium voorrang krijgt. Als specialiste en regerend wereldkampioene is ze op papier de beste van het pak in de slotdiscipline. Kan Kopecky na haar Europese titels in de afvalling en in de puntenkoers een derde medaille veroveren? Binnen 100 ronden weten we het. . Grijpt Kopecky 3e medaille? In de sprintfinale bij de vrouwen krijgen we een decider, waardoor de puntenkoers in het omnium voorrang krijgt. Als specialiste en regerend wereldkampioene is ze op papier de beste van het pak in de slotdiscipline. Kan Kopecky na haar Europese titels in de afvalling en in de puntenkoers een derde medaille veroveren? Binnen 100 ronden weten we het.

clock 18:05 18 uur 05. De voorlopige tussenstand in het omnium bij de mannen: 1. Sebastian Mora Vedri (Spa) - 108 ptn 2. Simone Consonni (Ita) - 102 3. Fabio Van Den Bossche - 100 4. Daniel Staniszewski (Pol) - 96 5. Donavan Grondin (Fra) - 94 . De voorlopige tussenstand in het omnium bij de mannen: 1. Sebastian Mora Vedri (Spa) - 108 ptn 2. Simone Consonni (Ita) - 102 3. Fabio Van Den Bossche - 100 4. Daniel Staniszewski (Pol) - 96 5. Donavan Grondin (Fra) - 94

clock 18:02 18 uur 02. De Fransman Grondin heeft de afvalling uiteindelijk gewonnen. Van Den Bossche ziet in de stand twee renners over hem springen. De Spanjaard Mora Vedri leidt met 108 punten voor de Italiaan Consonni (102 punten). Van Den Bossche staat derde met 100 punten. Alles is dus nog speelbaar voor de medailles. . De Fransman Grondin heeft de afvalling uiteindelijk gewonnen. Van Den Bossche ziet in de stand twee renners over hem springen. De Spanjaard Mora Vedri leidt met 108 punten voor de Italiaan Consonni (102 punten). Van Den Bossche staat derde met 100 punten. Alles is dus nog speelbaar voor de medailles.



clock 17:57 17 uur 57. Fabio Van den Bossche gaat er al vroeg uit op de aflossing. Fabio Van den Bossche gaat er al vroeg uit op de aflossing

clock 17:56 17 uur 56. Van Den Bossche met vroege exit. Een zichtbaar teleurgestelde Van Den Bossche wordt 9e in de afvalling. Eerst kon hij zich nog heel nipt redden ten koste van een Deen, maar bij de volgende eliminatie was het wel "prijs". Onze landgenoot ziet zo kostbare punten verloren gaan, maar ligt nog steeds op medaillekoers. . Van Den Bossche met vroege exit Een zichtbaar teleurgestelde Van Den Bossche wordt 9e in de afvalling. Eerst kon hij zich nog heel nipt redden ten koste van een Deen, maar bij de volgende eliminatie was het wel "prijs". Onze landgenoot ziet zo kostbare punten verloren gaan, maar ligt nog steeds op medaillekoers.

clock 17:54 17 uur 54. Van Den Bossche heeft de eerste zes eliminaties zonder al te veel problemen overleefd, al heeft hij achteraan het pak toch al wat energie verspeeld. Nog 10 renners in koers. . Van Den Bossche heeft de eerste zes eliminaties zonder al te veel problemen overleefd, al heeft hij achteraan het pak toch al wat energie verspeeld. Nog 10 renners in koers.

clock 17:52 17 uur 52. Van den Bossche moet wisselen van fiets na een klapband. Van den Bossche moet wisselen van fiets na een klapband

clock 17:51 17 uur 51. Klapband voor Van Den Bossche! Met een luide knal begeeft de voorband van Fabio Van Den Bossche het. De wedstrijd wordt even geneutraliseerd, onze landgenoot grijpt snel naar een nieuwe fiets. Hopelijk heeft het oponthoud het ritme van onze landgenoot niet gebroken. . Klapband voor Van Den Bossche! Met een luide knal begeeft de voorband van Fabio Van Den Bossche het. De wedstrijd wordt even geneutraliseerd, onze landgenoot grijpt snel naar een nieuwe fiets. Hopelijk heeft het oponthoud het ritme van onze landgenoot niet gebroken.

clock 17:47 17 uur 47. Forza Fabio. Kopecky heeft met een knappe 2e plek in de afvalling het goede voorbeeld gegeven. Fabio Van Den Bossche hoopt ongetwijfeld dat kunstje te herhalen. De jonge Belg start zo dadelijk als leider aan het op een-na-laatste nummer. Behoudt hij zijn greep op de medailles? . Forza Fabio Kopecky heeft met een knappe 2e plek in de afvalling het goede voorbeeld gegeven. Fabio Van Den Bossche hoopt ongetwijfeld dat kunstje te herhalen. De jonge Belg start zo dadelijk als leider aan het op een-na-laatste nummer. Behoudt hij zijn greep op de medailles?

clock 17:27 17 uur 27. De voorlopige tussenstand in het omnium bij de vrouwen: 1. Clara Copponi (Fra) - 114 ptn 2. Daria Pikulik (Pol) - 110 3. Rachele Barbieri (Ita) - 106 4. Lotte Kopecky - 90 Amalie Dideriksen (Den) - 90 . De voorlopige tussenstand in het omnium bij de vrouwen: 1. Clara Copponi (Fra) - 114 ptn 2. Daria Pikulik (Pol) - 110 3. Rachele Barbieri (Ita) - 106 4. Lotte Kopecky - 90 Amalie Dideriksen (Den) - 90





clock 17:27 17 uur 27. Lotte Kopecky wordt 2e op geweldige afvallingskoers. Lotte Kopecky wordt 2e op geweldige afvallingskoers