LIVESTREAM EK zwemmen: Vermoeide Vanotterdijk 8e in finale, straks Alisée Pisane in de finale

Vanotterdijk is uitgeschakeld in de halve finales van de 100m rugslag.

Geen nieuwe finale voor Vanotterdijk. Het vat lijkt een beetje af voor Roos Vanotterdijk. Ze eindigt als 7e in haar halve finale en is met 1'01"61 trager dan vanochtend in de reeksen. Dat hoeft natuurlijk niet te verbazen, want 20 minuten geleden werkte ze nog de finale af op de 100 meter vlinderslag. Het was al haar 8e race op dit EK.

Dat hoeft natuurlijk niet te verbazen, want 20 minuten geleden werkte ze nog de finale af op de 100 meter vlinderslag. Het was al haar 8e race op dit EK.

Hopelijk heeft Roos Vanotterdijk wat krachten kunnen opdoen, want ze moet al opnieuw in actie komen. De 17-jarige Belgische probeert nu de finale te bereiken op de 100 meter schoolslag.

Lisa Mamie bezorgt Zwitserland goud op de 200m schoolslag.

Roemeens fenomeen Popovici zwemt ook iedereen naar huis op de 200m vrije slag.

Weer goud voor Popovici. David Popovici verovert zijn tweede gouden medaille op het EK. Met 1'42"97 blijft de 17-jarige Roemeen bijna een seconde boven het waanzinnige wereldrecord van de Duitser Paul Biedermann, maar hij verbetert wel zijn eigen juniorenrecord.

Roos Vanotterdijk wordt 8e in de finale van de 100m vlinderslag.

8e en laatste. Roos Vanotterdijk heeft niet voor een stunt kunnen zorgen in de finale van de 100 meter vlinderslag. Ze keert als laatste en ondanks de op 3 na snelste laatste 50 meter tikt ze ook als 8e en laatste aan. Met 58"74 blijft ze bijna een seconde boven haar persoonlijk record. Straks zwemt ze nog de halve finales van de 100 meter rugslag.

Roos Vanotterdijk staat klaar voor de finale op de 100 meter vlinderslag. Zit er nog iets in haar tank na haar drukke programma?

Bekijk de reeksen 200m wisselslag van Delcommune en Franquinet.

Delcommune haalt halve finales wisselslag. Met 2'16"56 verbetert Zinke Delcommune niet alleen haar persoonlijk record op de 200 meter wisselslag, ze plaatst zich ook als 13e voor de halve finales. De 2'18"66 van Ambre Franquinet volstaat niet.

Belgen op de 200m wisselslag. Zo dadelijk is het aan Zinke Delcommune en Ambre Franquinet in de reeksen van de 200 meter wisselslag. Met respectievelijk 17 en 18 jaar op de teller zijn ze in Rome vooral om ervaring op te doen. Of kunnen ze toch verrassen?

Bekijk de reeks 100m rugslag van Vanotterdijk.

Vanotterdijk als 13e naar halve finale. Roos Vanotterdijk heeft een 1'01"39 neergezet in de reeksen van de 100 meter rugslag, de 5e tijd in haar reeks en de 13e tijd overall. Dat betekent dat ze zich ruimschoots plaatst voor de halve finales van vanavond. Eén probleem: die halve finale wordt een twintigtal minuten na de finale van de 100 meter vlinderslag gezwommen, waarvoor Vanotterdijk zich ook geplaatst heeft.

