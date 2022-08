LIVESTREAM EK atletiek: overleven Belgen reeksen 100m en wat kan Pittomvils op tienkamp?

Kobe Vleminckx is derde geworden in zijn reeks van de 100 meter, in 10"34. Dat is iets boven het persoonlijke record dat hij eerder dit seizoen liep (10"25), maar het volstaat wel om rechtstreeks naar de halve finales door te stoten.

10 uur 50. Vleminckx naar halve finales 100 meter. Kobe Vleminckx is derde geworden in zijn reeks van de 100 meter, in 10"34. Dat is iets boven het persoonlijke record dat hij eerder dit seizoen liep (10"25), maar het volstaat wel om rechtstreeks naar de halve finales door te stoten. .

clock 10:07

10 uur 07. Kop is eraf voor Pittomvils. Met een 11"32 op de 100 meter is Niels Pittomvils aan zijn tienkamp begonnen. Met een persoonlijk record van 11"12 had hij misschien iets hoger kunnen mikken, maar het is wel zijn snelste tijd van het seizoen. De eerste 791 punten zijn binnen. Over 45 minuten begint hij aan het tweede onderdeel van de tienkamp, het verspringen. .