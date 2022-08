Hersenschudding en sleutelbeenbreuk voor tegenstander Kopecky na zware val op EK: "Ik probeer te glimlachen"

De keerzijde van de medaille. In de afvallingsrace op het EK, die Lotte Kopecky gisteren op machtige wijze won, viel ook een grote valpartij op. Het voornaamste slachtoffer was de Italiaanse Letizia Paternoster. "Mijn sleutelbeen is op drie plaatsen gebroken en ik heb mijn hoofd hard gestoten, maar ik blijf lachen", vertelde Paternoster vandaag over het voorval.