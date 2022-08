Chloé Caulier is aan een uitstekende reeks bezig in het boulderen op de Europese kampioenschappen. Nadat ze in de reeksen als tweede doorstootte, begon ze als een van de favorieten aan de halve finale. Daar haalde ze in de vijfde klim pas in de slotseconden en met een laatste krachtinspanning de top. Zo plaatste ze zich ook als tweede voor de finale. Klimt ze daar naar een medaille? Bekijk het deze namiddag vanaf 16 uur via livestream.