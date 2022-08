Nicky Degrendele naar 1/8e finales sprinttoernooi, straks ook Kopecky en Hesters in avondsessie

De 1/16e finales zijn achter de rug. Nicky Degrendele rijdt straks de 1/8e finlaes tegen de Britse Sophie Capewell. Die was in de kwalificaties een tiende rapper dan haar. Afspraak om 18 uur.

14 uur 25. 10e tijd voor Degrendele. De 10"779 van Nicky Degrendele is uiteindelijk de 10e tijd van het hele pak. De Française Mathilde Gros was met 10"326 de snelste, voor Emma Hinze en Laurine van Riessen. 4 rensters (Jabornikova, Sibiak, Casas Roige en Bissolati) krijgen nu nog een herkansing om de 1/8e finales te halen. Degrendele is daar al zeker bij, maar het is nog wachten wie haar tegenstandster wordt. .