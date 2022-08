LIVESTREAM: Vanotterdijk en Henveaux naar halve finales, Hanquet en Pisane aan zet

Een nieuwe halve finale voor Roos Vanotterdijk. Na de 50 meter vlinderslag en de 100 meter vrije slag, zet de 17-jarige zwemster ook een stap naar de halve finale voor de 100 meter vlinderslag. In de vierde en laatste reeks tikte Vanotterdijk als vierde aan in 59"06. Daarmee zette ze de 11e tijd neer van de 35 deelneemsters. De Zweedse Louise Hansson noteerde met 57"46 de topchrono in de reeksen. Vorige maand scherpte Vanotterdijk het Belgische record op de 100 meter vlinder aan tot 57"85. Ze deed dat op het EK voor junioren in het Roemeense Otopeni waar ze goud won.

09 uur 17. Lucas Henveaux stoot door naar halve finales 200 meter vrije slag. Lucas Henveaux heeft zich zonet geplaatst voor de halve finales van de 200 meter vrije slag op het EK zwemmen in Rome. De 21-jarige Henveaux tikte in de derde van zes reeksen als derde aan in 1'48"56. Hij naderde zijn p)ersoonlijke record van 1'48"30. Daarmee noteerde hij de 18e chrono van de 46 deelnemers. Omdat er per land maar twee zwemmers mogen doorstoten, schuift Henveaux ten koste van de Hongaar Marton (12e in 1'48"13) en de Italiaan Megli (17e in 1'48"40) op naar de zestiende plaats, die nog net recht geeft op kwalificatie. De halve finales van de 200 meter vrije slag staan zondagavond omstreeks 18.11 uur geprogrammeerd. .