LIVESTREAM: Nicky Degrendele trapt EK baanwielrennen op gang, Kopecky en Hesters in avondsessie

clock 13:37

13 uur 37. Momentum meepikken. De Belgische baanwielrenners zijn sterk bezig op de Europese Kampioenschappen in München. Na het zilver voor Robbe Ghys was er gisteren het goud voor Lotte Kopecky, op de afvalling. Jules Hesters (afvalling), Nicky Degrendele (sprint) en opnieuw Lotte Kopecky (puntenkoers) mogen vandaag opnieuw een gooi doen naar eremetaal. Mis hier niets van de ontwikkelingen op de EK-piste in München. .