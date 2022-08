LIVESTREAM: Degrendele sneuvelt in 1/8e finales, zorgen Kopecky en Hesters voor nieuwe eremetaal?

clock 18:10 18 uur 10. Nicky Degrendele verliest haar sprint en is uitgeschakeld inde 1/8e finales. Nicky Degrendele verliest haar sprint en is uitgeschakeld inde 1/8e finales

clock 18:04 18 uur 04. Geen kwartfinale voor Degrendele. Nicky Degrendele had Sophie Capewell de kop kunnen opdringen, maar ondanks enkele verwoede pogingen geraakte ze er in de sprint niet meer over. De Britse krijgt een sportief handje, maar het sprinttoernooi voor Degrendele is afgelopen. Ze kan zich richten op de keirin. . Geen kwartfinale voor Degrendele Nicky Degrendele had Sophie Capewell de kop kunnen opdringen, maar ondanks enkele verwoede pogingen geraakte ze er in de sprint niet meer over. De Britse krijgt een sportief handje, maar het sprinttoernooi voor Degrendele is afgelopen. Ze kan zich richten op de keirin.

clock 18:01 18 uur 01. Tijd voor Degrendele. Het is de beurt aan Nicky Degrendele. Kan ze Sophie Capewell verschalken in hun onderlinge sprintduel? . Tijd voor Degrendele Het is de beurt aan Nicky Degrendele. Kan ze Sophie Capewell verschalken in hun onderlinge sprintduel?

clock 17:42 17 uur 42. Start avondsessie. De rensters voor het sprinttoernooi warmen zich op voor de duels van de 1/8e finales die zo dadelijk van start zullen gaan. De Britse Capewell is de enige die de weg naar de kwartfinale kan versperren. . Start avondsessie De rensters voor het sprinttoernooi warmen zich op voor de duels van de 1/8e finales die zo dadelijk van start zullen gaan. De Britse Capewell is de enige die de weg naar de kwartfinale kan versperren.

clock 15:04 15 uur 04. Degrendele racet om 18 uur. De 1/16e finales zijn achter de rug. Nicky Degrendele rijdt straks de 1/8e finlaes tegen de Britse Sophie Capewell. Die was in de kwalificaties een tiende rapper dan haar. Afspraak om 18 uur. . Degrendele racet om 18 uur De 1/16e finales zijn achter de rug. Nicky Degrendele rijdt straks de 1/8e finlaes tegen de Britse Sophie Capewell. Die was in de kwalificaties een tiende rapper dan haar. Afspraak om 18 uur.

clock 14:25 14 uur 25. 10e tijd voor Degrendele. De 10"779 van Nicky Degrendele is uiteindelijk de 10e tijd van het hele pak. De Française Mathilde Gros was met 10"326 de snelste, voor Emma Hinze en Laurine van Riessen. 4 rensters (Jabornikova, Sibiak, Casas Roige en Bissolati) krijgen nu nog een herkansing om de 1/8e finales te halen. Degrendele is daar al zeker bij, maar het is nog wachten wie haar tegenstandster wordt. . 10e tijd voor Degrendele De 10"779 van Nicky Degrendele is uiteindelijk de 10e tijd van het hele pak. De Française Mathilde Gros was met 10"326 de snelste, voor Emma Hinze en Laurine van Riessen.



4 rensters (Jabornikova, Sibiak, Casas Roige en Bissolati) krijgen nu nog een herkansing om de 1/8e finales te halen. Degrendele is daar al zeker bij, maar het is nog wachten wie haar tegenstandster wordt.

clock 14:20 14 uur 20. Nicky Degrendele rijdt Belgisch record in de kwalificaties van de sprint. Nicky Degrendele rijdt Belgisch record in de kwalificaties van de sprint

clock 13:40 13 uur 40. Degrendele op weg naar volgende ronde? Nicky Degrendele heeft haar kwalificatie in München afgewerkt. Met een tijd van 10"779 staat ze voorlopig op de 5e plaats. Het ziet er goed uit voor onze landgenote. De eerste 14 rensters schuiven op naar de 1/8e finales, later op de dag, de nummers 15 tot 18 krijgen eerst nog een herkansing. . Degrendele op weg naar volgende ronde? Nicky Degrendele heeft haar kwalificatie in München afgewerkt. Met een tijd van 10"779 staat ze voorlopig op de 5e plaats. Het ziet er goed uit voor onze landgenote. De eerste 14 rensters schuiven op naar de 1/8e finales, later op de dag, de nummers 15 tot 18 krijgen eerst nog een herkansing.

clock 13:37 13 uur 37. Momentum meepikken. De Belgische baanwielrenners zijn sterk bezig op de Europese Kampioenschappen in München. Na het zilver voor Robbe Ghys was er gisteren het goud voor Lotte Kopecky, op de afvalling. Jules Hesters (afvalling), Nicky Degrendele (sprint) en opnieuw Lotte Kopecky (puntenkoers) mogen vandaag opnieuw een gooi doen naar eremetaal. Mis hier niets van de ontwikkelingen op de EK-piste in München. . Momentum meepikken De Belgische baanwielrenners zijn sterk bezig op de Europese Kampioenschappen in München. Na het zilver voor Robbe Ghys was er gisteren het goud voor Lotte Kopecky, op de afvalling. Jules Hesters (afvalling), Nicky Degrendele (sprint) en opnieuw Lotte Kopecky (puntenkoers) mogen vandaag opnieuw een gooi doen naar eremetaal. Mis hier niets van de ontwikkelingen op de EK-piste in München.