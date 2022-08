Lisa Vaelen strandt op zuchtje van sprongbrons, kijk nu naar de andere EK-finales bij de vrouwen

In de kwalificaties had Lisa Vaelen de op 4 na beste score gesprongen, maar aangezien het erg dicht bij elkaar lag, was een medaille zeker mogelijk.



De finale werd geteisterd door pijnlijke valpartijen. De Italiaanse Asia D'Amato, die al dubbel goud had (individueel en met het team), ging bij haar tweede sprong door haar enkel. Desondanks veroverde ze toch nog zilver.



De Bulgaarse Valentina Georgieva was er nog slechter aan toe. Zij ging meteen door haar knie bij de landing en moest bijna een kwartier verzorgd worden voor ze afgevoerd kon worden.



Lisa Vaelen, die als laatste in actie kwam, moest zich intussen zowel fysiek als mentaal klaar zien te houden. Bij haar eerste sprong deed ze het uitstekend, al scoorde ze met 14.133 net iets minder dan in de kwalificaties. Een grote achterwaartse pas bij haar tweede sprong nekte haar uiteindelijk in de strijd om de medailles.



16 duizendsten kwam ze uiteindelijk tekort op de Française Aline Friess. De Hongaarse Zsofia Kovacs kroonde zich tot Europees kampioene op de sprong.