Enthousiaste Vermeylen uit op revanche: "Door pech bij individuele triatlon, ben ik fris voor mixed relay"

clock 12:56

12 uur 56. Geluk bij een ongeluk. Jolien Vermeylen was vrijdag tijdens de individuele triatlon de pechvogel van de dag. Bij het zwemmen werd ze kopje onder gedrukt en bij het wielrennen ging ze tegen het asfalt. Uiteindelijk beslisten de trainers om haar uit de wedstrijd te plukken. "Het blijft jammer, maar ik snap de beslissing wel", reageerde Vermeylen. "Op die manier kon ik toch wat krachten sparen met het oog op de mixed relay. Ik hoop dus oprecht dat we kunnen knallen met onze ploeg. Tijdens het zwemmen, fietsen en lopen ga ik alle frustraties uit mijn lijf persen. Iedereen moet echt kijken!" Ondanks de crash zit het moreel goed bij Vermeylen en co. Onze landgenote blikt dan ook ambitieus vooruit. "Als alles goed gaat, kunnen we meestrijden voor een medaille. Top 5 is mogelijk, een podiumplaats niet onmogelijk. Het leuke aan de mixed relay is dat je echt kan verrassen. Daarom vind ik het ook zo leuk om deel te nemen. Ik ben overigens nog fris", knipoogt de enthousiaste atlete nog. Volg de mixed relay om 18 uur op Één of via een livestream op onze website/app. .