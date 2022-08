EK tafeltennis eindigt voor Cedric Nuytinck in de 1/16e finales

Alexis Lebrun staat op de wereldranglijst zo'n 60 plaatsen hoger dan Cedric Nuytinck. In de vorige ronde was hij al de boeman voor Martin Allegro, die de Fransman met het brilletje wel een set kon ontfutselen.



Daar slaagde Nuytinck niet in. In sets 2 en 3 kon hij het wel spannend maken, maar ook die gingen naar Lebrun. De moed zakte hem duidelijk in de schoenen, met 11-4 in de 4e en laatste set doofde zijn kaars helemaal uit.



Zo blijft enkel Adrien Rassenfosse nog over in het enkelspel bij de mannen. De 19--jarige Rassenfosse probeert deze middag te stunten tegen de Kroaat Pucar.