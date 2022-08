Anticlimax! Chloé Caulier (4e) valt na moeilijk begin in finale van het boulder net naast het podium

clock 17:47 17 uur 47. Chloé Caulier 4e in finale boulder! Anticlimax voor Chloé Caulier. Na een opeenstapeling van tweede plekken, valt de Belgische vandaag van het EK-podium. Na een valse start knokte ze moedig terug, maar in de laatste ronde kon ze haar remontada niet tot een goed einde brengen. Na drie pogingen kon ze een "zone hold" doen, maar haar rechtstreekse tegenstanders hadden maar 1 poging nodig. Niemand zag de top van het vierde traject. . Chloé Caulier 4e in finale boulder! Anticlimax voor Chloé Caulier. Na een opeenstapeling van tweede plekken, valt de Belgische vandaag van het EK-podium. Na een valse start knokte ze moedig terug, maar in de laatste ronde kon ze haar remontada niet tot een goed einde brengen. Na drie pogingen kon ze een "zone hold" doen, maar haar rechtstreekse tegenstanders hadden maar 1 poging nodig. Niemand zag de top van het vierde traject.

clock 17:32 17 uur 32. Ook Eliska Adamovska, die in de nek van onze landgenote hijgt, hapert in de laatste ronde. De Tsjechische laat geen score optekenen. Een zorg minder voor Caulier, die nog steeds aanspraak maakt op een medaille. Maar het slotparcours blijkt geen cadeau te zijn ...

clock 17:27 17 uur 27. Caulier zal stiekem in haar polletjes wrijven. De Franse Oriane Bertone slaagt er niet in om de top te bereiken. Als Caulier zo meteen in minder dan drie beurten wel de top kan bereiken, jumpt onze landgenote over de Franse.

clock 17:22 17 uur 22. Caulier ruikt podium. Caulier herpakt zich goed na haar valpartij en kan toch een eerste keer de top bereiken. Ze schuift zo op naar de vierde plaats. Nog 1 obstakel om het verschil te maken!

clock 17:21 17 uur 21. Caulier tuimelt naar beneden. Caulier tuimelt naar beneden

clock 17:02 17 uur 02. Ai! Caulier maakt pijnlijke smak. Het is niet de finale van Chloé Caulier. Onze landgenote begon vastberaden aan haar derde reeks, maar met de top in zicht, viel de Belgische uit de lucht. Pijnlijk. Caulier kan haar val niet breken en komt pal op haar rug terecht.

clock 16:57 16 uur 57. Walk in the park voor Garnbret. Walk in the park voor Garnbret

clock 16:56 16 uur 56. Caulier 5e. Toch is het niet onmogelijk. Janja Garnbret bewijst even waarom ze torenhoog favoriet is voor het goud. De Sloveense klimt bij haar eerste poging meteen tot het einde van het parcours. Caulier blijft op voorlaatste plaats steken. Nog twee rondes te gaan.



clock 16:28 16 uur 28. Waanden de parcoursbouwers van de tweede ronde zich even Salvador Dali? De haalbaarheid van het traject en het parcours zelf heeft heel wat weg van het surrealisme. Na 5 deelnemers - inclusief onze landgenote Chloé Caulier - is nog geen enkele klimster in de buurt van de top gekomen. Caulier schreeuwt het dan ook uit wanneer de tijdslimiet verstreken is. Frustrerend.

clock 16:17 16 uur 17. Valse start voor Caulier. Het eerste traject bleek te moeilijk voor Chloé Caulier, maar dat is geen schande. Onze landgenote slaagde er in haar 3 pogingen niet in om de top te bereiken. Ook de topfavoriete Janja Garnbret zag de top niet. In haar laatste poging kon Caulier zich wel vastklampen aan de "zone hold". Met haar voorlopige score van 0T1z 0 3 tuimelt ze virtueel naar de voorlaatste plaats. Twee van de zes atleten slaagden er wel in om een top hold te bewerkstelligen.

clock 16:13 16 uur 13. Caulier begint als 5e van de 6. Het is nog even wachten vooraleer Caulier vanachter het gordijn mag komen. De deelneemsters starten in de volgorde van het puntentotaal dat ze behaald hebben op de halve finale. Onze landgenote werd 2e en mag dus als voorlaatste aan haar finale beginnen. Enkel topfavoriete Janja Garnbret komt na de Belgische aan de beurt.

clock 16:08 16 uur 08. Spijker uw kennis over boulderen nog snel even bij met onderstaande gids. . Spijker uw kennis over boulderen nog snel even bij met onderstaande gids.

clock 16:08 16 uur 08. Europese Kampioenschappen Ei zo na een medaille voor Chloé Caulier in het boulder: Alles wat u moet weten over "nieuwe" klimdiscipline

clock 16:03 16 uur 03. Caulier voor eremetaal. Nog nooit naar het "boulder" gekeken? Nu is het moment om daar verandering in te brengen. Chloé Caulier doet in de finale een gooi naar een 4e EK-medaille voor ons land.



clock 14:40 14 uur 40. Belgen 12e, 20e en 22e. Alle deelnemers zijn aan de beurt geweest in de halve finale van de leadcompetitie. De definitieve balans van de Belgen: - Hannes Van Duysen (12e) met 36+ in 4'08" - Nicolas Collin (20e) met 32+ in 3'44" - Simon Lorenzi (22e) met 30+ in 2'48" Ter info: Enkel de eerste 8 gaan naar de finale

clock 14:25 14 uur 25. Geen mannen in finale van de leadcompetitie. Jammer. Het trio Hannes Van Duysen, Nicolas Collin en Simon Lorenzi is er niet in geslaagd om door te stoten naar de finale van de leadcompetitie. Hannes Van Duysen noteerde de beste Belgische score met +36 en staat voorlopig op de 10e plek. Enkel de eerste acht krijgen een ticket voor de finale. Nog twee deelnemers moeten aan hun klim beginnen. Ook voor Nicolas Collin en Simon Florenzi was het geen vruchtbare namiddag. Het duo scoorde respectievelijk 32+ en 30+. Een puntentotaal dat hen naar de achterhoede van het pak verwijst.

clock 12:06 12 uur 06. LIVESTREAM. De Belgische mannen proberen in de lead de ontgoocheling van de bouldercompetitie door te spoelen. Hannes Van Duysen, Nicolas Collin en Simon Lorenzi konden zich vrijdag plaatsen voor de top 26. Kijk nu live naar de halve finale met het Belgische trio.

clock 11:30 11 uur 30. Met nog enkele seconden en een laatste krachtinspanning haalt Caulier ook de laatste top. Met nog enkele seconden en een laatste krachtinspanning haalt Caulier ook de laatste top

clock 11:28 11 uur 28. Caulier als 2e naar de finale boulder. Chloé Caulier doet wat ze moet doen in de halve finales van het boulder. De Europese vicekampioene moet enkel de topfavoriete Janja Garnbret voor zich dulden. Garnbret (4T4z 7 7) kon in elke van de vier routes de top bereiken. Onze landgenote (3T4z 7 10) geraakte in de tweede ronde "maar" tot aan de "holding zone". Om 16 uur mag onze landgenote opnieuw meestrijden voor de medailles op het EK.