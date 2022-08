Alles op het boulder nu? Muurklimster Chloé Caulier als 16e uitgeschakeld in halve finale lead

Een opwarmertje voor het boulder. Onze landgenote Chloé Caulier is zonet als 16e uitgeschakeld in de halve finale van de leadcompetitie. Enkel de eerste acht versierden een ticket voor de finale. Toch is het nog niet gedaan voor Caulier. De Belgische is Europese vicekampioen in het boulder en mag die zilveren plak morgen verdedigen.