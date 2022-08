Was dit de inspanning te veel? Triatleet krijgt kramp bij huwelijksaanzoek na Ironman

Dat Cristian Moriatiel zesde werd op de Ironman in Tallinn, in Estland, was voor hem maar een zijnoot. De romanticus zat tijdens de meer dan 9 uur lange sportwedstrijd maar met één ding in zijn hoofd: de aankomst.



En niet met de reden om de Ironman succesvol te kunnen beëindigen, maar wel omdat hij absoluut van plan was om eindelijk zijn vriendin ten huwelijk te vragen.

Maar om na 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en een marathon lopen ook nog eens door één knie te gaan is niet zo eenvoudig. En dat zal de ijverige Spanjaard geweten hebben.

Meteen krijgt hij een kramp, waardoor hij met ring in de hand omvalt. Twee omstaanders beginnen hem meteen te masseren. Met een vertrokken gezicht klimt Moriatiel uiteindelijk toch overeind, om alsnog de vraag te stellen.

En gelukkig zei ze ja....