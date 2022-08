LIVESTREAM: Vanhove en De Clercq openen drukke Belgische EK-dag op de piste, volg het hier

Vandaag malen er opnieuw zes Belgen rondjes op de piste in München. Marith Vanhove en Katrijn De Clercq openen de Belgische dag om 11.45 uur met de individuele achtervolging. Een uurtje later nemen Brent Van Mulders en Thibaut Bernard het stokje over. De avondsessie wordt dan weer gekleurd door Lotte Kopecky en Jules Hesters.