LIVESTREAM: Medaillekandidaat Jelle Geens moet achtervolgingsrace rijden op EK triatlon

Er wordt een beetje gepokerd in de kopgroep. Bij de achtervolgers legt Jelle Geens er nog eens een extra laagje verf op, met het einde van het fietsen in zicht.

17 uur 09. Er wordt een beetje gepokerd in de kopgroep. Bij de achtervolgers legt Jelle Geens er nog eens een extra laagje verf op, met het einde van het fietsen in zicht. .

Jelle Geens krijgt weinig steun van de andere Belgen in de achtervolgende groep. Noah Servais zal wellicht op zijn adem getrapt hebben, want hij heeft moeten lossen en hangt op een 40-tal seconden. Erwin Vanderplancke zit wel nog in de grote groep.

16 uur 55. Jelle Geens krijgt weinig steun van de andere Belgen in de achtervolgende groep. Noah Servais zal wellicht op zijn adem getrapt hebben, want hij heeft moeten lossen en hangt op een 40-tal seconden. Erwin Vanderplancke zit wel nog in de grote groep. .

We zitten nu boven de minuut. Dit is geen goed nieuws.

16 uur 53. We zitten nu boven de minuut. Dit is geen goed nieuws. Dirk Gerlo.

Jelle Geens is aan het gesticuleren naar zijn collega's in de achtervolgende groep. Hij vindt dat hij te weinig steun krijgt. Ze komen ook al een tijdje geen sikkepit dichterbij: 52 seconden nog altijd.

16 uur 48. Geens zoekt hulp. Jelle Geens is aan het gesticuleren naar zijn collega's in de achtervolgende groep. Hij vindt dat hij te weinig steun krijgt. Ze komen ook al een tijdje geen sikkepit dichterbij: 52 seconden nog altijd. .

16 uur 42. Jelle Geens neemt heft in eigen handen. Money Time. Jelle Geens beseft dat er geen tijd op overschot is om zich te sparen voor het afsluitende loopnummer. Onze landgenoot zet zich op kop van de achtervolgende groep. Kan Geens wat tijd goedmaken op de koplopers? .

54 seconden achterstand is heel veel, maar Jelle Geens kan met zijn uitstekende lopersbenen nog heel wat mannen oprollen in het slot

16 uur 38. 54 seconden achterstand is heel veel, maar Jelle Geens kan met zijn uitstekende lopersbenen nog heel wat mannen oprollen in het slot. Marc Herremans op Één.

Dit is geen ideale situatie voor Jelle Geens. We hadden hem liever wat dichter bij de kopgroep gezien op dit punt van de wedstrijd

16 uur 29. Dit is geen ideale situatie voor Jelle Geens. We hadden hem liever wat dichter bij de kopgroep gezien op dit punt van de wedstrijd. Dirk Gerlo op Één.

Geen paniek in het Belgische kamp: Jelle Geens schuift stelselmatig op. Onze landgenoot nestelt zich als 30e in een groepje hardrijders, dat een slordige 55 seconden achterstand heeft op de koplopers.

16 uur 25. +55" voor Jelle Geens. Geen paniek in het Belgische kamp: Jelle Geens schuift stelselmatig op. Onze landgenoot nestelt zich als 30e in een groepje hardrijders, dat een slordige 55 seconden achterstand heeft op de koplopers. .

De atleten staan opnieuw op het droge. Er heeft zich reeds een kopgroep gevormd van ongeveer 15 man. In het zog van die beroepstroep springt Noah Servais als 17e en eerste Belg op zijn fiets. Verder in de achtergrond zoekt Jelle Geens nog steeds de schaduw van zijn landgenoot Erwin Vanderplancke op. Het duo laat de pedalen als 47e en 48e draaien. Een geluk bij een ongeluk: net voor de Belgische tandem fietst de Noor Casper Stornes. Als Geens zijn wagonnetje daarbij kan aanhaken, zou dat het begin van een mooie remontada kunnen betekenen.

16 uur 19. Servais beste Belg, geen beterschap voor Geens. De atleten staan opnieuw op het droge. Er heeft zich reeds een kopgroep gevormd van ongeveer 15 man. In het zog van die beroepstroep springt Noah Servais als 17e en eerste Belg op zijn fiets. Verder in de achtergrond zoekt Jelle Geens nog steeds de schaduw van zijn landgenoot Erwin Vanderplancke op. Het duo laat de pedalen als 47e en 48e draaien. Een geluk bij een ongeluk: net voor de Belgische tandem fietst de Noor Casper Stornes. Als Geens zijn wagonnetje daarbij kan aanhaken, zou dat het begin van een mooie remontada kunnen betekenen. .

Een verrassing uit het Belgische kamp. Het is Noah Servais (14e) die als eerste Belg zijn hoofd boven water steekt. Medaillekandidaat Jelle Geens en landgenoot Erwin Vanderplancke komen na 9 en een halve minuut samen door rond de 50e plaats. Ongetwijfeld niet de start waar Geens op gehoopt had.

16 uur 02. Valse start voor Jelle Geens. Een verrassing uit het Belgische kamp. Het is Noah Servais (14e) die als eerste Belg zijn hoofd boven water steekt. Medaillekandidaat Jelle Geens en landgenoot Erwin Vanderplancke komen na 9 en een halve minuut samen door rond de 50e plaats. Ongetwijfeld niet de start waar Geens op gehoopt had. .

clock 16:01

16 uur 01. START. De triatlon op de Europese Kampioenschappen in München is begonnen. De Belgen Jelle Geens, Erwin Vanderplancke en Noah Servais duiken in de schaduw van het olympiapark het water in. .