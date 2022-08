LIVESTREAM: Kan Lotte Kopecky meteen een medaille meegraaien op de afvalling?

clock 20:03 20 uur 03. Paternoster is bij bewustzijn, ze babbelt. Dat zijn allemaal goeie tekens. Renaat Schotte. Paternoster is bij bewustzijn, ze babbelt. Dat zijn allemaal goeie tekens. Renaat Schotte

clock 20:02 20 uur 02. Akelige val legt de wedstrijd stil. Akelige val legt de wedstrijd stil

clock 19:59 19 uur 59. De wedstrijd is helemaal stilgelegd, verschillende rensters moeten verzorgd worden. Voor de Spaanse Larrarte Arteaga is het al voorbij en ook Letizia Paternoster lijkt niet voort te kunnen. De Italiaanse ligt nog altijd naast de baan. . De wedstrijd is helemaal stilgelegd, verschillende rensters moeten verzorgd worden. Voor de Spaanse Larrarte Arteaga is het al voorbij en ook Letizia Paternoster lijkt niet voort te kunnen. De Italiaanse ligt nog altijd naast de baan.

clock 19:55 19 uur 55. Weer een val! Het is echt een af-val-ling, want na een warrige wedstrijdbegin gaan ze opnieuw onderuit. Onder meer wereldkampioene Letizia Paternoster schuift over het dek. Kopecky kan het onheil tot nu toe ontwijken. . Weer een val! Het is echt een af-val-ling, want na een warrige wedstrijdbegin gaan ze opnieuw onderuit. Onder meer wereldkampioene Letizia Paternoster schuift over het dek. Kopecky kan het onheil tot nu toe ontwijken.

clock 19:49 19 uur 49. En een val! De wedstrijd is nog maar net op gang geschoten en er wordt al meteen gevallen, met onder meer de Nederlandse De Zoete. De wedstrijd wordt even geneutraliseerd. . En een val! De wedstrijd is nog maar net op gang geschoten en er wordt al meteen gevallen, met onder meer de Nederlandse De Zoete. De wedstrijd wordt even geneutraliseerd.

clock 19:48 19 uur 48. Afvalling met Kopecky. We hebben er lang op moeten wachten, maar daar is met Lotte Kopecky de eerste Belgische van de avondsessie. Ze is met haar status meteen een van de favorieten op eremetaal op de afvalling. . Afvalling met Kopecky We hebben er lang op moeten wachten, maar daar is met Lotte Kopecky de eerste Belgische van de avondsessie. Ze is met haar status meteen een van de favorieten op eremetaal op de afvalling.

clock 19:39 19 uur 39. Ook bij de mannen Duits succes. De Duitsers scoren een 3 op 3 voorlopig in deze avondsessie. Ook Nicolas Heinrich maakt het waar in de finale van de individuele achtervolging. De Italiaan Plebani wordt op grote achterstand gereden. . Ook bij de mannen Duits succes De Duitsers scoren een 3 op 3 voorlopig in deze avondsessie. Ook Nicolas Heinrich maakt het waar in de finale van de individuele achtervolging. De Italiaan Plebani wordt op grote achterstand gereden.

clock 18:35 18 uur 35. De avondsessie is hier al heerlijk gestart. Renaat Schotte. De avondsessie is hier al heerlijk gestart. Renaat Schotte

clock 18:34 18 uur 34. Kröger wint Duits onderonsje. Ook in de achtervolging kraaien de Duitse vrouwen victorie. Lisa Brennauer was in de volledig Duitse finale het sterkst van start gegaan, maar in het tweede deel draaide Mieke Kröger de rollen om. Het brons ging naar de Italiaanse Guazzini. . Kröger wint Duits onderonsje Ook in de achtervolging kraaien de Duitse vrouwen victorie. Lisa Brennauer was in de volledig Duitse finale het sterkst van start gegaan, maar in het tweede deel draaide Mieke Kröger de rollen om. Het brons ging naar de Italiaanse Guazzini.

clock 18:24 18 uur 24. Weer goud voor Duitsland. De Duitsers blijven maar titels binnenrijven op het EK in hun eigen land. Emma Hinze was een klasse apart op de 500m tijdrit. Als enige behaalde ze een gemiddelde van meer dan 55 km/u. Haar 32"668 is bovendien de snelste 500m ooit op "zeeniveau". Zilver is voor de Oekraïense Starikova, brons voor de Italiaanse Vece. . Weer goud voor Duitsland De Duitsers blijven maar titels binnenrijven op het EK in hun eigen land. Emma Hinze was een klasse apart op de 500m tijdrit. Als enige behaalde ze een gemiddelde van meer dan 55 km/u. Haar 32"668 is bovendien de snelste 500m ooit op "zeeniveau".



Zilver is voor de Oekraïense Starikova, brons voor de Italiaanse Vece.

clock 18:14 18 uur 14. Bizar: Française Kouamé "verliest" achterband en valt. In de finale van de 500m tijdrit heeft Taky Marie Divine Kouamé de finish niet gehaald. De Française had net haar topsnelheid gehaald toen haar achterband plots loskwam. Uiteraard kon ze onmogelijk rechtop blijven, al kwam ze er zonder al te veel schade vanaf. Bekijk hieronder de beelden. . Bizar: Française Kouamé "verliest" achterband en valt In de finale van de 500m tijdrit heeft Taky Marie Divine Kouamé de finish niet gehaald. De Française had net haar topsnelheid gehaald toen haar achterband plots loskwam. Uiteraard kon ze onmogelijk rechtop blijven, al kwam ze er zonder al te veel schade vanaf.



Bekijk hieronder de beelden.

clock 18:14 18 uur 14.

clock 14:27 14 uur 27. Thibault Bernard: "Ik had gezegd dat ik onder de 4'20" wilde duiken, hé". Thibault Bernard: "Ik had gezegd dat ik onder de 4'20" wilde duiken, hé"

clock 14:19 14 uur 19. Ik maakte een foute inschatting bij het inhalen, daarna was het niet evident om opnieuw mijn tempo te vinden. Brent Van Mulders. Ik maakte een foute inschatting bij het inhalen, daarna was het niet evident om opnieuw mijn tempo te vinden Brent Van Mulders

clock 14:13 14 uur 13. Brent Van Mulders: "Er zat meer in, ondanks persoonlijke toptijd". Brent Van Mulders: "Er zat meer in, ondanks persoonlijke toptijd"

clock 13:46 13 uur 46. Belgische mannen 10e en 18e. De dubbele dubbel van Thibault Bernard was het hoogtepunt van de Belgische voormiddagsessie van het baanwielrennen. Het leverde onze 19-jarige landgenoot uiteindelijk een 10e plaats op. Brent Van Mulders viel terug naar de 18e plek. . Belgische mannen 10e en 18e De dubbele dubbel van Thibault Bernard was het hoogtepunt van de Belgische voormiddagsessie van het baanwielrennen. Het leverde onze 19-jarige landgenoot uiteindelijk een 10e plaats op. Brent Van Mulders viel terug naar de 18e plek.

clock 12:50 12 uur 50. Bernard dubbelt zijn tegenstander twee (!) keer. Bernard dubbelt zijn tegenstander twee (!) keer

clock 12:47 12 uur 47. Bernard dubbelt zijn tegenstander 2x. Met de 19-jarige Thibault Bernard op de piste heeft de laatste Belg de individuele achtervolging gereden. Onze jonge landgenoot schoot furieus uit de startblokken en naderde zijn tegenstander - die dubbel zou oud is - al meteen met rasse schreden. Bij het inhaalmanoeuvre verloor Bernard wel schijnbaar wat tijd, maar dat maakte hij ruimschoots goed met een uitstekende laatste kilometer. Hij dubbelde zijn tegenstander zowaar een tweede keer. "Ongezien", volgens wieleranalist Renaat Schotte. . Bernard dubbelt zijn tegenstander 2x Met de 19-jarige Thibault Bernard op de piste heeft de laatste Belg de individuele achtervolging gereden. Onze jonge landgenoot schoot furieus uit de startblokken en naderde zijn tegenstander - die dubbel zou oud is - al meteen met rasse schreden. Bij het inhaalmanoeuvre verloor Bernard wel schijnbaar wat tijd, maar dat maakte hij ruimschoots goed met een uitstekende laatste kilometer. Hij dubbelde zijn tegenstander zowaar een tweede keer. "Ongezien", volgens wieleranalist Renaat Schotte.