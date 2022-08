LIVESTREAM: Jelle Geens voor eremetaal? Kijk live naar Belgisch trio in de EK-triatlon

clock 16:01 16 uur 01. START. De triatlon op de Europese Kampioenschappen in München is begonnen. De Belgen Jelle Geens, Erwin Vanderplancke en Noah Servais duiken in de schaduw van het olympiapark het water in. . START De triatlon op de Europese Kampioenschappen in München is begonnen. De Belgen Jelle Geens, Erwin Vanderplancke en Noah Servais duiken in de schaduw van het olympiapark het water in.

clock 14:58 14 uur 58. Jelle Geens als speerpunt. Voor de Belgian Hammers - de gemengde estafetteploeg op de triatlon - is de afwezigheid van Marten Van Riel een enorme aderlating. Dus zijn alle Belgische ogen gericht op snelle loper Jelle Geens om eremetaal te sprokkelen. In Tokio moest Geens zijn "grote ambities" nog aan de kant schuiven na positieve coronatesten, maar hij gaf niet op. Aan het einde van pechjaar 2021 debuteerde hij met een 3e plek op de halve Ironman in Indian Wells. Een flinke opsteker in de voorbereiding op het EK van deze zomer.



clock 14:56 14 uur 56. Barthelemy beste Belgische gisteren. Op het EK in München heeft Valerie Barthelemy de beste Belgische prestatie neergezet gisteren. Ze eindigde als 14e, toch een opsteker na een moeilijke periode. Hanne De Vet werd 22e, Jolien Vermeylen moest opgeven na een valpartij tijdens het fieten. De Europese titel was voor de Britse Non Stanford.