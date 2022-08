Liveblog: Enkel 19-jarige Bernard haalt top 10 op achtervolging, Kopecky en Hesters vanavond nog aan zet

clock 12:28

12 uur 28. Brent Van Mulders en Thibaut Bernard nemen het stokje over van Marith Vanhove en Katrijn De Clercq op de individuele achtervolging in München. Van Mulders neemt het in heat 3 op tegen Vladislav Logionov uit Israël. Bernard mag zijn duivels ontbinden in heat 5. Zijn tegenstander is de Let Vitalijs Kornilovs. .