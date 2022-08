Jelle Geens (5e) valt naast het podium op EK triatlon, Frankrijk grijpt alle medailles

clock 17:44 17 uur 44. Goud voor Fransman Bergère, Geens vijfde. Goud voor Fransman Bergère, Geens vijfde

clock 17:42 17 uur 42. Geens eindigt 5e, 1-2-3 voor Frankrijk. Jelle Geens is nog dicht tot bij het podium genaderd, maar hij moet vrede nemen met een 5e plaats. Zijn zwakke prestatie in het zwemmen heeft hem duidelijk genekt. Frankrijk sleept goud, zilver én brons in de wacht, met Bergère, Le Corre en Coninx.



Frankrijk sleept goud, zilver én brons in de wacht, met Bergère, Le Corre en Coninx.

clock 17:38 17 uur 38. Jelle Geens heeft zijn eindsprint ingezet. Hij is João Pereira voorbij. Nog 14 seconden tot het podium. Dat is te veel gevraagd, zeker?

clock 17:37 17 uur 37. Léo Bergère gaat met 15 seconden voorsprong op zijn landgenoot Pierre Corre de laatste kilometer in. "Dit is een triomftocht."

clock 17:35 17 uur 35. Marten Van Riel zal met lede ogen naar deze wedstrijd gekeken hebben. Hij had zeker meegedaan voor de medailles. Marc Herremans.

clock 17:34 17 uur 34. We zitten in de slotfase van het lopen. Jelle Geens heeft bijna de Duitser Schomburg te pakken, daarna volgt de Portugees Pereira. Die moet hij nog allebei voorbij om 5e te worden.

clock 17:31 17 uur 31. Medaille wordt moeilijk voor Geens. Jelle Geens is weer een plaats opgeschoven, maar het verschil met leider Bergère is wel gestegen, naar 47 seconden. Als hij nog richting de medailles wil lopen, dan moet hij nog een halve minuut goedmaken. Dat wordt bijna onmogelijk.

clock 17:28 17 uur 28. De Fransman Léo Bergère heeft zijn turbo aangezet. Hij slaat meteen een kloof. "Die zien ze niet meer terug. Die is op weg naar de Europese titel", zegt Dirk Gerlo.

clock 17:27 17 uur 27. Jelle Geens is al opgerukt naar de 8e plaats, net in het zog van de Zwitser Westermann. Hij doet ook seconde per seconde van zijn achterstand af, maar het is nog altijd iets meer dan een halve minuut tot de kop.

clock 17:20 17 uur 20. De Fransen zitten met 3 triatleten (Bergere, Le Corre en Coninx) helemaal vooraan, maar ze laten het werk nog altijd vaak over aan de Portugees Pereira. Jelle Geens is weer een klein beetje genaderd: 38 seconden.

clock 17:16 17 uur 16. Het feit dat Pereira het tempo bepaalt vooraan betekent dat het niet zó snel gaat. Marc Herremans.

clock 17:11 17 uur 11. Na iets meer dan een kilometer heeft Jelle Geens al 5 seconden van zijn achterstand afgeknabbeld. Met de Portugees Tiago Silva krijgt hij een eerste man van de voormalige kopgroep bij het fietsen in beeld.

clock 17:10 17 uur 10. 45 seconden achterstand. Jelle Geens begint met 45 seconden achterstand aan het lopen. Kan hij nog tot bij de medailles geraken?

clock 17:09 17 uur 09. Er wordt een beetje gepokerd in de kopgroep. Bij de achtervolgers legt Jelle Geens er nog eens een extra laagje verf op, met het einde van het fietsen in zicht.

clock 17:09 17 uur 09. Fietsen aan de kant en lopen maar! Fietsen aan de kant en lopen maar!

clock 16:55 16 uur 55. Jelle Geens krijgt weinig steun van de andere Belgen in de achtervolgende groep. Noah Servais zal wellicht op zijn adem getrapt hebben, want hij heeft moeten lossen en hangt op een 40-tal seconden. Erwin Vanderplancke zit wel nog in de grote groep.

clock 16:53 16 uur 53. We zitten nu boven de minuut. Dit is geen goed nieuws. Dirk Gerlo.

clock 16:50 16 uur 50. Geens wil meer steun. Geens wil meer steun

clock 16:48 16 uur 48. Geens zoekt hulp. Jelle Geens is aan het gesticuleren naar zijn collega's in de achtervolgende groep. Hij vindt dat hij te weinig steun krijgt. Ze komen ook al een tijdje geen sikkepit dichterbij: 52 seconden nog altijd.