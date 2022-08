Deelnemers Vuelta: "Froome wordt beter en beter", Astana met Lopez, Loetsenko en Nibali

clock 17:23 17 uur 23. Astana met Lopez, Nibali en Loetsenko. Astana brengt op papier een stevig blok in stelling voor de Vuelta. De Colombiaanse klimgeit Miguel Angel Lopez krijgt het kopmanschap toebedeeld. Met Aleksej Loetsenko en de afscheidnemende Vincenzo Nibali gooit Astana nog 2 zwaargewichten in de strijd. Ook thuisrijder David De la Cruz en beloftewereldkampioen Samuele Battistella maken deel uit van de sterke Astana-selectie. . Astana met Lopez, Nibali en Loetsenko Astana brengt op papier een stevig blok in stelling voor de Vuelta. De Colombiaanse klimgeit Miguel Angel Lopez krijgt het kopmanschap toebedeeld.



Met Aleksej Loetsenko en de afscheidnemende Vincenzo Nibali gooit Astana nog 2 zwaargewichten in de strijd.



Ook thuisrijder David De la Cruz en beloftewereldkampioen Samuele Battistella maken deel uit van de sterke Astana-selectie.

clock 17:22 17 uur 22.

clock 17:14 17 uur 14. Froome en Woods kopstukken bij Israel-Premier Tech. Israel-Premier Tech brengt met Chris Froome een tweevoudige Vuelta-winnaar aan de start in Utrecht. "Chris wordt elke dag beter en komt echt in vorm. Hij is een extra troef in onze selectie", schrijft het team. Kopman voor het klassement is de Canadees Michael Woods. Verder gaf de ploeg uit Israël tickets aan Paddy Bevin, Alessandro De Marchi, Daryl Impey, Carl Fredrik Hagen en de Israëliërs Omer Goldstein en Itamar Einhorn. . Froome en Woods kopstukken bij Israel-Premier Tech Israel-Premier Tech brengt met Chris Froome een tweevoudige Vuelta-winnaar aan de start in Utrecht.



"Chris wordt elke dag beter en komt echt in vorm. Hij is een extra troef in onze selectie", schrijft het team.



Kopman voor het klassement is de Canadees Michael Woods. Verder gaf de ploeg uit Israël tickets aan Paddy Bevin, Alessandro De Marchi, Daryl Impey, Carl Fredrik Hagen en de Israëliërs Omer Goldstein en Itamar Einhorn.

clock 17:14 17 uur 14.

clock 16:47 16 uur 47. Vandenabeele rijdt zijn 1e grote ronde. Team DSM schuift Thymen Arensman naar voren als klassementsman. De 22-jarige Nederlander eindigde dit jaar 2 keer 2e in Giro-ritten en won onlangs nog een tijdrit in de Ronde van Polen. Met neoprof Henri Vandenabeele (22) prijkt er ook een Belg in de DSM-selectie. Zijn debuut in een grote ronde. Verder rekent DSM op de ouwe getrouwe John Degenkolb, Nikias Arndt, Mark Donovan, Joris Nieuwenhuis, Jonas Hvideberg en Marco Brenner. . Vandenabeele rijdt zijn 1e grote ronde Team DSM schuift Thymen Arensman naar voren als klassementsman. De 22-jarige Nederlander eindigde dit jaar 2 keer 2e in Giro-ritten en won onlangs nog een tijdrit in de Ronde van Polen.



Met neoprof Henri Vandenabeele (22) prijkt er ook een Belg in de DSM-selectie. Zijn debuut in een grote ronde.



Verder rekent DSM op de ouwe getrouwe John Degenkolb, Nikias Arndt, Mark Donovan, Joris Nieuwenhuis, Jonas Hvideberg en Marco Brenner.

clock 16:47 16 uur 47.

clock 16:43 De selectie van Cofidis. 16 uur 43. De selectie van Cofidis

clock 14:50 Arkéa-Samsic zet alles op Nairo Quintana. 14 uur 50. Arkéa-Samsic zet alles op Nairo Quintana

clock 12:40 12 uur 40. Movistar met Mas en Valverde. Enric Mas, vorig jaar nummer 2 in de Vuelta, krijgt van Movistar een nieuwe kans om een podiumplaatsje op te schuiven. De 27-jarige Spanjaard moest vorige maand na een positieve coronatest de Tour nog verlaten. Voor Alejandro Valverde wordt het zijn 16e en laatste deelname. De 42-jarige Spanjaard won de Ronde van Spanje in 2009. Ze krijgen het gezelschap van Carlos Verona, Jose Joaquin Rojas, Lluis Mas, Nelson Oliveira, Gregor Mühlberger en debutant Mathias Norsgaard. . Movistar met Mas en Valverde Enric Mas, vorig jaar nummer 2 in de Vuelta, krijgt van Movistar een nieuwe kans om een podiumplaatsje op te schuiven. De 27-jarige Spanjaard moest vorige maand na een positieve coronatest de Tour nog verlaten.



Voor Alejandro Valverde wordt het zijn 16e en laatste deelname. De 42-jarige Spanjaard won de Ronde van Spanje in 2009.



Ze krijgen het gezelschap van Carlos Verona, Jose Joaquin Rojas, Lluis Mas, Nelson Oliveira, Gregor Mühlberger en debutant Mathias Norsgaard.

clock 12:37 12 uur 37.

clock 11:54 11 uur 54. Vuelta Primoz Roglic gaat na pech-Tour op zoek naar 4e eindzege in Vuelta

clock 11:54 11 uur 54. Vuelta Evenepoel krijgt gezelschap van 4 Belgen én wereldkampioen Alaphilippe in Vuelta

clock 11:26 11 uur 26. Ineos met kopman Carapaz en 4 debutanten. Ineos Grenadiers trekt met een mix van ervaring en talent naar de Ronde van Spanje. Richard Carapaz, de nummer 2 van de voorbije Giro, is de uitgesproken kopman. Met Tao Geoghegan Hart, de Giro-winnaar van 2020, heeft Ineos ook nog een schaduwkopman achter de hand. Ook Pavel Sivakov, die de Ronde van Burgos op zijn naam schreef, en Dylan van Baarle, winnaar van Parijs-Roubaix, krijgen een plekje in de Vuelta-selectie. De 4 ervaren pionnen krijgen het gezelschap van 4 debutanten. Ethan Hayter, Luke Plapp, Carlos Rodriguez en Ben Turner rijden in Spanje hun eerste grote ronde. "Dit versterkt het geloof in de kwaliteiten van onze jonge renners", zegt teambaas Rod Ellingworth. . Ineos met kopman Carapaz en 4 debutanten Ineos Grenadiers trekt met een mix van ervaring en talent naar de Ronde van Spanje. Richard Carapaz, de nummer 2 van de voorbije Giro, is de uitgesproken kopman. Met Tao Geoghegan Hart, de Giro-winnaar van 2020, heeft Ineos ook nog een schaduwkopman achter de hand.



Ook Pavel Sivakov, die de Ronde van Burgos op zijn naam schreef, en Dylan van Baarle, winnaar van Parijs-Roubaix, krijgen een plekje in de Vuelta-selectie.



De 4 ervaren pionnen krijgen het gezelschap van 4 debutanten. Ethan Hayter, Luke Plapp, Carlos Rodriguez en Ben Turner rijden in Spanje hun eerste grote ronde. "Dit versterkt het geloof in de kwaliteiten van onze jonge renners", zegt teambaas Rod Ellingworth.

clock 11:22 11 uur 22.

clock 11:00 11 uur .

clock 15-08-2022 15-08-2022.

clock 12:20 (Uiteraard) geen Pogacar voor de mannen van UAE. Joao Almeida is kopman van dienst, Pascal Ackermann mag zich uitleven in de sprintersetappes. 12 uur 20. (Uiteraard) geen Pogacar voor de mannen van UAE. Joao Almeida is kopman van dienst, Pascal Ackermann mag zich uitleven in de sprintersetappes.

clock 13-08-2022 13-08-2022.

clock 15:01 Bij AG2R-Citroën zijn er geen Belgen geselecteerd. Bob Jungels, ritwinnaar in de Tour, dubbelt. Ook Ben O'Connor sluit aan na zijn opgave in de Tour. . 15 uur 01. Bij AG2R-Citroën zijn er geen Belgen geselecteerd. Bob Jungels, ritwinnaar in de Tour, dubbelt. Ook Ben O'Connor sluit aan na zijn opgave in de Tour.

clock 10:04 Voor wie geen zin heeft om te puzzelen: de 8 namen van Trek-Segafredo zijn Mads Pedersen, Juan Pedro Lopez, Dario Cataldo, Daan Hoole, Julien Bernard, Kenny Elissonde, Antonio Tiberi en Alex Kirsch. Pedersen debuteert in de Vuelta, Lopez droeg een poosje de roze trui in de Giro. 10 uur 04. Voor wie geen zin heeft om te puzzelen: de 8 namen van Trek-Segafredo zijn Mads Pedersen, Juan Pedro Lopez, Dario Cataldo, Daan Hoole, Julien Bernard, Kenny Elissonde, Antonio Tiberi en Alex Kirsch. Pedersen debuteert in de Vuelta, Lopez droeg een poosje de roze trui in de Giro.

clock 10:02 10 uur 02. BikeExchange: Simon Yates. Simon Yates won 2 ritten in de Giro, maar haalde na die Italiaanse rollercoaster de terminus niet. De voormalige eindwinnaar is nu weer het speerpunt van BikeExchange. Bij de Australiërs is Kaden Groves het ijzer voor de sprintersritten. . BikeExchange: Simon Yates Simon Yates won 2 ritten in de Giro, maar haalde na die Italiaanse rollercoaster de terminus niet. De voormalige eindwinnaar is nu weer het speerpunt van BikeExchange. Bij de Australiërs is Kaden Groves het ijzer voor de sprintersritten.