Chloé Caulier gaat verder op elan: Muurklimster als 2e naar halve finales boulder

Nadat Chloé Caulier zich gisteren al kwalificeerde voor de halve finales in de lead, zette ze vandaag een nóg overtuigendere prestatie neer in de boulder, haar specialiteit. Hierbij is het de bedoeling dat de atleten zonder bescherming een korte, maar uitdagende route klimmen.

Onze 25-jarige landgenote plaatste zich als 2e voor de halve finales van het EK in München. De Europese vicekampioen van 2020 stootte met het beste resultaat van groep B (65.7 punten) door.

De halve finales vinden plaats op zondag vanaf 9 uur, de finale gaat later die dag door omstreeks 16 uur.

De Sloveense Janja Garnbret, de eerste olympische kampioene uit de geschiedenis van de sport, liet gisteren het beste resultaat optekenen in de lead en deed dat kunstje nog eens over in de boulder. Met een score van 82.8 in groep A overklaste ze de rest.