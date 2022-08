4x100m-vrouwen willen als Belgian Rockets naar finale EK: "Eerste stap richting Spelen"

Kim Gevaert, Hanna Mariën, Olivia Borlée en Elodie Ouedraogo zijn al een tijdje gestopt, maar hun olympische titel uit 2008 (weliswaar na de diskwalificatie van de Russen) staat nog altijd in het collectieve sportgeheugen gegrift.



Aan die gouden medaille ging een lange weg vooraf. Hoofdcoach Rudi Diels hoopt nu met een nieuwe talentvolle lichting datzelfde pad te bewandelen.

"We hebben de eerste hindernis gehaald door ons te plaatsen voor dit EK. Het is onze ambitie om in München een tijd te lopen die ons richting de Spelen van Parijs zal brengen. We hebben daar opnieuw het talent voor."



De bekendste naam van de Belgische selectie is Rani Rosius. Verder is de selectie vrij breed, met ook nog Delphine Nkansa, Elise Mehuys, Rani Vincke, Mariam Oularé, Marine Jehaes en Imke Vervaet.

"In München moeten we aan de finale durven te denken", zegt Diels. "We zijn in staat om nog twee landen achter ons te houden. Op kampioenschappen loop je altijd je snelste tijden."



Dat moet ook wel als je jezelf de Belgian Rockets noemt. Die naam kwam uit de bus tijdens een tweedaagse vorige week, die zowel als aflossingstraining als als teambuilding dienst deed. Schiet hun raket in München meteen naar de sterren of gaat het mis bij de eerste lancering? Afspraak volgende week vrijdag.