LIVESTREAM: Wat kunnen de Belgische vrouwen op het EK triatlon?

clock 17:39

17 uur 39. Barthelemy 9e uit het water. Valerie Barthelemy is als 9e uit het water gekomen. Ze probeert in de wisselzone aansluiting te vinden met de kopgroep. Jolien Vermeylen is in het tweede deel van het zwemmen nog wat kunnen oprukken, naar de 17e plaats. Misschien kan zij ook een mooi groepje vinden voor de 40 kilometer fietsen. Hanne De Vet zit een stukje verder achterop, op 40 seconden. .