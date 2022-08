LIVESTREAM: Opnieuw halve finales voor Vanotterdijk (50m vlinderslag), Meeus en Gaspard uitgeschakeld

In Rome doken vandaag al 3 Belgische zwemmers in het zwembad. Enkel Roos Vanotterdijk stootte door naar de halve finales van de 50 meter vlinderslag. Elias Meeus en Florine Gaspard bleven steken in de reeksen. Volg de recente ontwikkelingen vanuit het Italiaanse water hier op de voet.