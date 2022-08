LIVESTREAM: Kijk naar de finales team sprint op het EK baanwielrennen

clock 16:43

16 uur 43. Goud voor Duitsland! De eerste titel van dit EK baanwielrennen is de deur uit en hij gaat naar de gastheer. Of in dit geval: de gastvrouwen. In de ploegenachtervolging bij de vrouwen werd het een spannend duel tegen Italië, maar Paternoster en co kraakten in het tweede deel. Duitsland, dat in München reed met het kwartet Brennauer, Brausse, Kröger en Klein, was ook al regerend olympisch en wereldkampioen. Het brons was voor Frankrijk, dat Groot-Brittannië voorbijstak in de "kleine finale". .