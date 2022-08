LIVESTREAM: Kijk naar de finales ploegenachtervolging op het EK baanwielrennen

4 minuten aan 59,83 km/uur, doe ze het maar eens na. Het jonge Belgische kwartet schoot furieus uit de startblokken in de eerste ronde van de ploegenachtervolging op het EK baanwielrennen. Starter Maxwell De Broeder legde zowaar even het vuur aan de schenen van favoriet Duitsland. Uitstel van executie, zo bleek. Er zat wat verval op het tempo van de Belgen. Het kwartet moest de Duitsers zo in de laatste meters laten passeren. Toch klokten de jonkies af op een knappe tijd 6e tijd van 4'00"67.

10 uur 42. Belgische dag op de piste van München. Gisteren - op de eerste dag van het EK baanwielrennen in München - zijn de Belgische mannen in de kwalificaties van de ploegenachtervolging 8e op 9 deelnemers geworden. Ze mogen vandaag om 13.06 uur tegen Duitsland vechten om de ereplaatsen. Daarnaast komt ook Marith Vanhove nog in actie tijdens de scratch (17.47 uur). Afsluiten doen we met Robbe Ghys die om 18.15 uur de finale van de puntenkoers voor zijn rekening zal nemen. Alle disciplines zijn met een livestream te volgen op onze website/app. .