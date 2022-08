LIVESTREAM: Kijk naar de avondsessie op het EK zwemmen, Roos Vanotterdijk sneuvelt in halve finales

clock 18:52 18 uur 52. Kijk naar de halve finale van Roos Vanotterdijk. Kijk naar de halve finale van Roos Vanotterdijk

clock 18:44 18 uur 44. Vanotterdijk is uitgeschakeld. Roos Vanotterdijk blijft is een zucht trager dan in de reeksen deze ochtend. Met 26"85 eindigt het 17-jarige Belgische talent op de 7e plaats in haar halve finale. Dat is niet genoeg om de finale te halen.

clock 18:43 18 uur 43. Bekijk de supersnelle race van David Popovici.

clock 18:42 18 uur 42. Op zucht van wereldrecord. David Popovici heeft weer zijn talent getoond. In de halve finales van de 100 meter vrije slag tikt hij aan na 46"98, goed voor het Europese record en amper 7 honderdste seconde boven het wereldrecord van Cesar Cielo Filho. Het is de eerste keer dat Popovici onder de 47 seconden duikt.

clock 18:21 18 uur 21. Italië boven in Rome. Na Margherita Panziera brengen ook Thomas Ceccon (50 meter vlinderslag) en Nicolo Martinenghi (100 meter schoolslag) het thuispubliek in Rome in vervoering. Tussendoor zwom de Nederlandse Marrit Steenbergen naar haar tweede gouden medaille op dit EK, ze won de 100 meter vrije slag.

clock 18:07 18 uur 07. het programma van de avondsessie 18.05 u finale 50m vlinder mannen 18.12 u finale 100m vrij vrouwen 18.18 u finale 100m school mannen 18.24 u halve finales 100m school vrouwen 18.33 u halve finales 100m vrij mannen 18.42 u halve finales 50m vlinder vrouwen met Vanotterdijk 18.49 u halve finales 200m rugslag mannen 19.27 u finale 800m vrij vrouwen 19.40 u finale 4x100m gemengde wisselslag

het programma van de avondsessie 18.05 u finale 50m vlinder mannen 18.12 u finale 100m vrij vrouwen 18.18 u finale 100m school mannen 18.24 u halve finales 100m school vrouwen

18.33 u halve finales 100m vrij mannen 18.42 u halve finales 50m vlinder vrouwen met Vanotterdijk

18.49 u halve finales 200m rugslag mannen 19.27 u finale 800m vrij vrouwen 19.40 u finale 4x100m gemengde wisselslag



clock 18:06 18 uur 06. Het stadion in Rome staat meteen in vuur en vlam, want Margherita Panziera heeft zonet de 200 meter rugslag naar haar hand gezet. Tot grote vreugde van de Italianen op de tribunes.

clock 11:10 11 uur 10. Halve finale Vanotterdijk om 18.42 uur. De organisatie van de Europese Kampioenschappen in Rome heeft het rooster van de namiddagsessie in het zwembad vrijgegeven. Noteer alvast in uw agenda dat Roos Vanotterdijk vanavond om 18.42 uur in de halve finale van de 50 meter vlinderslag mag aantreden.



clock 09:40 09 uur 40. Bekijk de reeks 100m schoolslag van Florine Gaspard.

clock 09:32 09 uur 32. Ook Florine Gaspard strandt in de reeksen. Florine Gaspard heeft de Belgische ochtendsessie afgesloten in München. De Belgische zwemster eindigde als 8e in de derde van vier reeksen 100 meter schoolslag. Met een tijd van 1'09"45 grijpt ook zij naast een ticket voor de halve finales.

clock 09:25 09 uur 25. Bekijk de reeks 100m vrij slag van Meeus.

clock 09:20 09 uur 20. Geen halve finales voor Elias Meeus. Elias Meeus kan het kunstje van Vanotterdijk niet herhalen. Onze landgenoot strandt in de reeksen van de 100 meter vrije slag op het EK zwemmen. Met een tijd van 50"89 eindigde hij als 3e in zijn heat. Niet genoeg voor een plekje bij de eerste 16.

clock 09:12 09 uur 12. Bekijk de wedstrijd van Vanotterdijk.

clock 09:10 09 uur 10. Vanotterdijk opnieuw naar halve finales. Opnieuw een ticket voor de halve finales voor Roos Vanotterdijk. De 17-jarige zwemster kwalificeert zich met de 14e tijd (26"76) voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag. Vanotterdijk heeft op de 50 meter vlinderslag een persoonlijke toptijd van 26.47. Het Belgische record op de afstand staat sinds 2017 op naam van Kimberly Buys (25.70). De jonge Belgische werd gisteren ook opgevist voor de halve finales 100 meter vrije slag. Vanotterdijk werd er 13e.

