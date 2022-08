LIVESTREAM: Belgisch roeikwartet kwalificeert zich voor halve finale op EK

13 uur 08. Lemmelijn en co naar de finale! Het Belgisch roeikwartet dat bestaat uit Tim Brys, Ruben Claeys, Ward Lemmelijn en Gaston Mercier zijn zonet derde geëindigd in de derde reeks. Het dubbelvier-team stoot zo door naar de halve finale op het EK roeien. .

clock 11:51

11 uur 51. Marlon Colpaert naar herkansingen. Marlon Colpaert heeft zich niet rechtstreeks kunnen kwalificeren voor de halve finales van de lichte skiff op de Europese Kampioenschappen roeien. Na de terugtrekking van Niels Van Zandweghe, met wie hij zou deelnemen aan de lichte dubbeltwee, werd Marlon Colpaert gedwongen om deel te nemen in de discipline. Onze 22-jarige landgenote werd vierde in zijn heat, gewonnen door Lazar Penev uit Bulgarije in 7'58"30, en zal morgen de herkansing moeten afleggen. De beste drie roeiers in elk van de drie heats kwalificeren zich rechtstreeks voor de halve finales, terwijl de vierde doorgaat naar de herkansingen die vrijdag om 9.48 uur op het programma staan. .