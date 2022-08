EK zwemmen: Opnieuw halve finales (18.42 uur) voor Vanotterdijk, Meeus en Gaspard uitgeschakeld

clock 11:10

11 uur 10. Halve finale Vanotterdijk om 18.42 uur. Deutsche gründlichkeit. De organisatie van de Europese Kampioenschappen in München heeft het rooster van de namiddagsessie in het zwembad vrijgegeven. Noteer alvast in uw agenda dat Roos Vanotterdijk vanavond om 18.42 uur in de halve finale van de 50 meter vlinderslag mag aantreden. .