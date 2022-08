Valentine Dumont en opgeviste Roos Vanotterdijk halen halve finales op EK zwemmen

clock 12:04 12 uur 04. Vanotterdijk toch in halve finales. Goed nieuws voor Roos Vanotterdijk. Onze jonge landgenote zwom in de reeksen de 19e tijd, maar slechts 2 zwemsters per land mogen deelnemen aan de halve finales én omdat de Britse Lucy Hope verstek laat gaan, is Vanotterdijk opgevist voor de halve finales. Die kunt u vanaf 18 uur live bekijken op deze pagina. . Vanotterdijk toch in halve finales Goed nieuws voor Roos Vanotterdijk. Onze jonge landgenote zwom in de reeksen de 19e tijd, maar slechts 2 zwemsters per land mogen deelnemen aan de halve finales én omdat de Britse Lucy Hope verstek laat gaan, is Vanotterdijk opgevist voor de halve finales. Die kunt u vanaf 18 uur live bekijken op deze pagina.

clock 12:04 12 uur 04.

clock 12:04 12 uur 04.

clock 11:20 11 uur 20. Bekijk de reeksen 100m vrije slag van Pisane en Hanquet. Bekijk de reeksen 100m vrije slag van Pisane en Hanquet

clock 11:15 11 uur 15. Lucie Hanquet en Alisée Pisane uitgeschakeld. Onze landgenoten Lucie Hanquet en Alisée Pisane zijn er niet in geslaagd om door te stoten naar de finale van de 800 meter vrije slag. Pisanne eindigde 7e in haar reeks met een tijd van 8'44"88, Hanquet 9e in 8'48"44. Het leverde hen respectievelijk een 12e en 15e plaats in totaal op. Enkel de eerste 8 krijgen een ticket voor de finale. . Lucie Hanquet en Alisée Pisane uitgeschakeld Onze landgenoten Lucie Hanquet en Alisée Pisane zijn er niet in geslaagd om door te stoten naar de finale van de 800 meter vrije slag. Pisanne eindigde 7e in haar reeks met een tijd van 8'44"88, Hanquet 9e in 8'48"44. Het leverde hen respectievelijk een 12e en 15e plaats in totaal op. Enkel de eerste 8 krijgen een ticket voor de finale.

clock 10:37 10 uur 37. LIVE: Lucie Hanquet en Alisée Pisane . Kijk nu live naar de reeksen 800 meter vrije slag van Lucie Hanquet en Alisée Pisane op het EK zwemmen in Rome. . LIVE: Lucie Hanquet en Alisée Pisane Kijk nu live naar de reeksen 800 meter vrije slag van Lucie Hanquet en Alisée Pisane op het EK zwemmen in Rome.



clock 10:01 10 uur 01. Roos Vanotterdijk moet nog niet meteen haar valiezen inpakken. Het 17-jarige zwemtalent neemt nog deel aan de 50 en 100 meter rugslag, en de 50 en 100 m vlinderslag. Valentine Dumont komt in Rome ook nog in actie op de 200 en 400 m vrije slag. . Roos Vanotterdijk moet nog niet meteen haar valiezen inpakken. Het 17-jarige zwemtalent neemt nog deel aan de 50 en 100 meter rugslag, en de 50 en 100 m vlinderslag. Valentine Dumont komt in Rome ook nog in actie op de 200 en 400 m vrije slag.

clock 09:29 09 uur 29. Bekijk de reeksen 100m vrije slag van Dumont en Vanotterdijk. Bekijk de reeksen 100m vrije slag van Dumont en Vanotterdijk

clock 09:21 09 uur 21. Dumont naar halve finale, Vanotterdijk 19e. Valentine Dumont en Roos Vanotterdijk zijn de eerste Belgen die vandaag in het water doken op het EK zwemmen. In de reeksen van de 100 meter vrije slag werden Dumont (55"18) en Vanotterdijk (55"95) respectievelijk 5e en 6e in hun heat. Dumont stoot met de 9e tijd in totaal door naar de halve finales, de jonge Vanotterdijk strandt als 19e.De Française Charlotte Bonnet zette de snelste tijd neer. Zij won de tweede van vier reeksen in 53"92. De halve finales worden donderdagavond om 18.07 uur gezwommen. . Dumont naar halve finale, Vanotterdijk 19e Valentine Dumont en Roos Vanotterdijk zijn de eerste Belgen die vandaag in het water doken op het EK zwemmen. In de reeksen van de 100 meter vrije slag werden Dumont (55"18) en Vanotterdijk (55"95) respectievelijk 5e en 6e in hun heat. Dumont stoot met de 9e tijd in totaal door naar de halve finales, de jonge Vanotterdijk strandt als 19e.De Française Charlotte Bonnet zette de snelste tijd neer. Zij won de tweede van vier reeksen in 53"92. De halve finales worden donderdagavond om 18.07 uur gezwommen.

clock 09:07 Het programma van de ochtendsessie. 09 uur 07. Het programma van de ochtendsessie

clock 11-08-2022 11-08-2022.

clock 21:20 21 uur 20. EK zwemmen Elf Belgen maken zich op voor het EK zwemmen in Rome, uitkijken naar Dumont en Vanotterdijk