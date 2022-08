Peter Vandenbempt over de "gemiste kans" van Union: "Accent lag te veel op verdedigen"

Waar liep het gisterenavond mis voor Union? De Belgische vicekampioen gaf tegen Glasgow Rangers een uitstekende uitgangspositie toch nog uit handen. Peter Vandenbempt kijkt een dag later terug én vooruit: "Union zal een leuker parcours kunnen afleggen in de Europa League."

Zoeken naar oorzaken. Wat zorgde ervoor dat Union zes dagen na de stunt voor eigen publiek zo'n opdoffer incasseerde in Glasgow? "Een combinatie van twee zaken", opent Peter Vandenbempt, die het live meemaakte op Ibrox. "Eerst en vooral hebben ze zelf te weinig gevoetbald. Union heeft geen lef getoond. Daarnaast worden individuele fouten, zoals die van Van der Heyden en Moris, op dit niveau afgestraft." "Het is toch een gemiste kans", concludeert Vandenbempt. "Want over twee matchen bekeken was Rangers niet beter. Echt, ze zijn me zwaar tegengevallen. Zelfs gisteren. Want ze brachten niet de kwaliteit van Union vorige week."

Aanvallend was het gisteren het "Grote Niks" bij Union. Peter Vandenbempt

"Misschien lag het accent te veel op verdedigen. Want aanvallend was het gisteren het "Grote Niks" bij Union. Amper één balletje tussen de palen in negentig minuten... Dan kan je moeilijk een doelpunt maken. Nochtans was het verschil tussen beide ploegen niet zo groot als de eindstand doet vermoeden." Vandenbempt haalt aan dat Union wel nog ervaring mist op het internationale toneel. En natuurlijk was er ook de kolkende sfeer op Ibrox. "Maar Union kreeg wel de kans om dat te temperen", relativeert de commentator. "Na de openingsfase viel dat lawaai toch snel stil." "Dán had Union de kans om erover te gaan, maar ze stonden gewoon te laag. Vanzeir stond op 70 meter van doel geparkeerd. En de uitblinkers van vorige week - Lazare, Lapoussin en Teuma - waren nu beneden de norm. Misschien speelde ook die zware nederlaag in Mechelen wat mee."

Net zoals Rangers heeft Union geen plek in de poules van de Champions League. Peter Vandenbempt