Lotte Kopecky zoekt "goeie gevoel": "Al wil ik natuurlijk een trui of een EK-medaille"

Lotte Kopecky gunt zichzelf geen adempauze. Na de Giro en de Tour neemt ze nu ook deel aan het EK baanwielrennen in München. Uit liefde voor de piste?

"Die liefde is er sowieso, maar na de Spelen in Tokio heb ik niet veel competitie meer gehad op de piste en dit onderdeel evolueert zo snel", legt ze uit. "Ik wil de feeling met de baan niet verliezen richting de Spelen in Parijs."

In München is de piste opvallend kort: slechts 200 meter. "Dat is helemaal anders dan een 250 meter-baan. Het geeft een beetje een zesdaagsegevoel."

"Het zal nerveus worden en we moeten nog meer alert zijn. Er zal sowieso tactisch gekoerst worden en met een snedige versnelling heb je bij manier van spreken al een winstronde."

Kopecky neemt van zaterdag tot en met maandag deel aan de puntenkoers, de afvalling en het omnium.

Durft ze verwachtingen uit te spreken? "Ik heb mezelf in de Giro en de Tour net iets te veel verwachtingen opgelegd", knipoogt ze na een mindere zomercampagne op de weg.

"Natuurlijk wil ik een medaille of een trui, maar ik zoek vooral naar het goeie gevoel."