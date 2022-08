Drie golfers verliezen rechtszaak tegen PGA, maar topper C.Smith zou volgende zijn richting LIV

Het blijven woelige tijden in golfland. Een federale rechter in Californië heeft bepaald dat drie golfers die overstapten naar de LIV-Tour niet mogen deelnemen aan het PGA-naseizoen. Ondertussen zwellen de geruchten aan dat de nummer twee van de wereld, Cameron Smith, de volgende is die zal overstap zal maken naar de LIV-Tour.