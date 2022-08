Tim Wellens verkiest UAE boven Ineos: "Wil ook nog voor eigen rekening blijven rijden"

"Uiteindelijk ging het tussen Ineos - Grenadiers en Team UAE. Bij UAE heb ik het gevoel dat ik meer de kans zal krijgen om ook af en toe voor mezelf te rijden. Dat was bij Ineos sowieso minder het geval geweest."

Wellens koos uiteindelijk voor een dienstverband bij UAE Team Emirates, het team van 2-voudig Tourwinnaar Tadej Pogacar: "Er lagen meerdere opties op tafel, maar de mogelijkheid om nog progressie te boeken was voor mij heel belangrijk."

"Ik heb lang moeten nadenken over een vertrek", vertelt Wellens die momenteel actief is in de Ronde van de Ain. "Ik zit goed bij Lotto en kom met iedereen overeen, maar de laatste tijd bleven de resultaten wat uit. Ik voelde dat ik iets nieuws moest proberen."

In 2013 haalde het toenmalige Lotto-Belisol de getalenteerde Tim Wellens aan boord. De goede resultaten lieten niet lang op zich wachten. Wellens werkte zich snel op als een van de sterkhouders binnen het team.

Ik kon kiezen tussen Ineos en UAE, maar bij die laatste had ik het gevoel meer mijn eigen kans te kunnen gaan.

"Klaar om in dienst te rijden voor anderen"

In de Ardennenklassiekers kon Tim Wellens de laatste jaren zijn kans gaan, maar met onder meer Tadej Pogacar, Davide Formolo en Joao Almeida krijgt hij er een heleboel ploegmaats bij die ook van die wedstrijden een doel kunnen maken.

"Het schrikt me echt niet af om als knecht te moeten fungeren", gaat Wellens verder. "Ik kijk oprecht uit naar die nieuwe rol. Het is totaal anders, maar ik denk dat het me moet liggen."

"In sommige wedstrijden hoop ik wel ook nog voor eigen rekening te kunnen rijden. Bij de contractbesprekingen hebben we het daar ook over gehad. Ik zal zeker mijn kansen krijgen."

De komende maanden rijdt Wellens wel nog gewoon in het shirt van Lotto-Soudal: "Ik wil sowieso een mooi afscheid nemen met hopelijk nog een overwinning. Ik ga er alles aan doen om deze periode op de juiste manier af te sluiten."