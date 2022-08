LIVESTREAM: Belgian Lions starten traag, maar nemen wel de leiding tegen topland Duitsland

Een vleugje NBA in Hasselt. De Belgian Lions oefenen in de aanloop richting EK tegen het sterke Duitsland, dat vier spelers in de Amerikaanse topcompetitie heeft. Vanaf 20.30 uur kunt u de partij bij ons bekijken.

Daniel Theis (Center bij de Indiana Pacers), Dennis Schröder (Spelverdeler bij de Houston Rockets) en Franz Wagner (Orlando Magic), dat zijn de 3 NBA-sterren die woensdagavond de Belgian Lions partij geven in de Alverberg in Hasselt, thuishaven van Limburg United. Die andere Wagner, Moritz, is er omwille van een enkelblessure niet bij. "Daarnaast zijn er ook nog een pak EuroLeague-spelers in de Duitse selectie", zegt Mark Bogaert van de Belgische basketbalbond. "En die mannen hebben echt wel ambitie, want het komende EK kent zijn eindfase in Berlijn. Ik ben er zeker van dat ze daar willen uitpakken. Ze willen klaar zijn."

De Belgische ploeg is tegenwoordig een meer dan waardige tegenstander voor iedereen. Mark Bogaert

Ook voor Duitsland is een confrontatie met de Belgian Lions een bijzonder interessante graadmeter.

"Door de recente zeges tegen Litouwen en Servië is de Belgische reputatie naar boven geschoten. We zijn tegenwoordig een meer dan waardige tegenstander voor iedereen. Ik verwacht sowieso een spektakelstuk met aantrekkelijk basketbal." En misschien met enkele nieuwe namen op het veld. "Alle sterren zullen wel spelen", vermoedt Bogaert. "Maar er zal ook veel geroteerd worden. Het is de bedoeling dat je troepenschouw houdt. Wie is er fit? Wie is er sterk? Een typische match waarin de coach naar zijn ideale mix zoekt."

Want het EK komt razendsnel dichterbij. "We spelen nog maar twee keer in eigen land. Vanavond tegen Duitsland en op 25 augustus de WK-voorrondematch tegen Groot-Brittannië in Bergen. Op 1 september gaat dan het EK al van start."