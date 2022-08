Delegatieleider G-wielrenners: "Iedereen is WK-medaillewaardig, welke kleur het wordt hou ik liever voor mezelf"

Nu het Para-Cycling wereldbekercircuit net achter de rug is in het Canadese Quebec, waar zeven G-wielrenners (plus een piloot) van Paralympic Team Belgium een uitzonderlijke prestatie hebben neergezet, kijken we terug met delegatieleider Remko Meeusen naar hun uitzonderlijke prestatie en kijken we vooruit naar de wereldkampioenschappen die morgen met de tijdritten beginnen.