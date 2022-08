Tiesj Benoot aangereden op training in Italië, breuken betekenen einde van zijn seizoen

Tijdens een trainingstocht in Livigno is Tiesj Benoot zwaar ten val gekomen na een aanrijding met een wagen. De renner van Jumbo-Visma reed in een afdaling, door de hoge snelheid van zijn ongeval zou de Gentenaar meerdere breuken hebben opgelopen. Dat is bevestigd door de ploeg. Benoot ligt op dit moment in een Italiaans ziekenhuis.

Het ongeval betekent een abrupt einde van zijn seizoen. De najaarploeg van de Nederlandse formatie zal niet kunnen rekenen op de meesterknecht, ook voor het WK in Australië moet Benoot passen.