Thibau Nys debuteert dinsdag voor Trek-Segafredo: "Voelt onwerkelijk aan"

In de Franse rittenkoers de Ronde van de Ain is Thibau Nys (19) morgen voor het eerst te bewonderen in het tenue van Trek-Segafredo. Nys is er tot de rest van het seizoen als stagiair aan de slag. "6 jaar geleden vergezelde ik de renners van Trek-Segafredo tijdens een rustig fietstochtje, nu mag ik mijn eerste wedstrijd met datzelfde team rijden."