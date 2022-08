Marathonlopers willen vroeger starten op EK vanwege voorspelde hitte

Op maandag 15 augustus staan de marathons op het EK-programma. Om 10.30u weerklinkt het startschot voor de vrouwen, een uur later zijn de mannen aan de beurt.

In München worden dan temperaturen van ruim 30 graden verwacht en dat ziet een vijftigtal atleten niet zitten. In een open brief, die onder meer Hanne Verbruggen en Astrid Verhoeven hebben ondertekend, vragen ze aanpassingen.

"Het beschermen van de gezondheid van deelnemende atleten moet altijd de prioriteit zijn bij de organisatie", klinkt het.



De auteurs wijzen erop dat extreme warmte bij de sporters onder meer krampen, uitputting en een hitteslag kan veroorzaken.



"Er worden temperaturen voorspeld die kunnen oplopen tot 37 graden. Gezien de grote risico's voor de gezondheid roepen wij, meer dan 50 lopers die zijn ingeschreven, de organisatie op het startuur te vervroegen."



De kans lijkt alvast groot dat de Europese atletiekbond gehoor zal geven aan de oproep. In het verleden werden marathons op andere grote internationale toernooien zoals de Spelen en het WK al vaker naar 's morgens vroeg verplaatst om de atleten te beschermen tegen de hitte.



België stuurt titelverdediger Koen Naert, Soufiane Bouchikhi, Nicolai Saké, Mieke Gorissen, Hanne Verbruggen en Astrid Verhoeven naar de EK-marathon.