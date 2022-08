Juventus begint aan Italiaanse titelstrijd zonder doelman Wojciech Szczesny

De 32-jarige Wojciech Szczesny blesseerde zich gisteren in een oefenduel tegen Atletico Madrid. Hij liep daarbij een verrekking op in de adductoren van zijn linkerdij.



Normaal gezien zal de Oude Dame Szczesny een drietal weken moeten missen. Dat betekent dat de Poolse doelman er niet bij zal zijn tegen Sassuolo en Sampdoria (de eerste 2 competitiematchen).



Mogelijk is Szczesny er weer beschikbaar voor de thuismatch tegen AS Roma op 27 augustus.

Juventus eindigde vorig seizoen teleurstellend vierde in Italië. De recordkampioen graaide zo wel nog het laatste ticket voor de Champions League mee.