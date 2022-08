Jonathan Borlée en Jonathan Sacoor vullen laatste 2 EK-plekjes in bij Belgian Tornados

De Belgian Tornados trekken op het EK atletiek (dat maandag begint) weer op medaillejacht.

Het viertal dat 2 weken geleden brons veroverde op het WK in Eugene, was al zeker van een plaatsje in de selectie: Julien Watrin, Alexander Doom en de broers Kevin en Dylan Borlée.

Daar komen nu, op voorspraak van bondscoach Jacques Borlée, nog Jonathan Borlée en Jonathan Sacoor bij.

Dat betekent dat Christian Iguacel moet thuisblijven en Robin Vanderbemden enkel de individuele 200 meter loopt.

Met een selectie van 48 atleten stuurt België zijn grootste delegatie naar het EK sinds het EK in Brussel in 1950, toen er 50 individuele atleten geselecteerd werden.