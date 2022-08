Een pianist, voormalige chef en Spider-Woman: dit zijn de ones to watch op de Europese Kampioenschappen

Komende dagen zakt heel wat schoon volk af naar München. De Europese Kampioenschappen trekken internationale supersterren: van ervaren olympiërs tot sporters die hun leven omgooiden om erbij te zijn. Ontdek de buitenlandse ones to watch voor de European Championships.

Atletiek: Mondo en Mihambo

Ondertussen is hij meer dan een fenomeen. Armand "Mondo" Duplantis zorgde op het WK atletiek in Eugene voor een sublieme apotheose. De Zweed zweefde over 6,21 meter naar - ook voor hem - ongekende hoogtes. Opnieuw een wereldrecord op zijn naam was het gevolg. Ook Malaika Mihambo rijgt de titels aan elkaar. De Duitse verspringster is de huidige olympische, wereld- en Europese kampioene. Naast topatlete is Mihambo ook een begenadigde pianiste. Een talent dat ze pas op haar 22e heeft ontdekt. Op de tonen van Schubert kan ze even de druk van het vaderland - en de restanten van een coronabesmetting die ze opliep na het WK - even vergeten.

Het EK-atletiek start op maandag 15 augustus.

Mountainbike: Tom Pidcock

Door weer en wind voor een uitstapje met zijn geliefkoosde mountainbike. Het mag dan ook duidelijk zijn: aan EK-motivatie geen gebrek bij Tom Pidcock. Nu de Ronde van Frankrijk helemaal verteerd is, wil de jonge Brit zich weer tonen in het Cross Country. De discipline waar Pidcock goud meepikte op de Olympische Spelen in Tokio. Is hij in het Olympiapark weer op de afspraak? Tom Pidcock rijdt zijn wedstrijd op vrijdag 19 augustus.

Muurklimmen: Aleksandra Miroslaw

Zelfs Spider-Man is jaloers op haar klauterkunsten. Aleksandra Miroslaw is het uithangbord van de klimsport door haar snelheid en wendbaarheid. Vooral in het onderdeel speed - waar klimmers om ter snelst naar de top racen - blinkt de 28-jarige Poolse uit. Driemaal verbeterde ze dit jaar haar eigen wereldrecord. In Salt Lake City vloog ze richting de finish in een tijd van 6"53. Probeer niet te veel met uw ogen te knipperen, want Miroslaw haar wedstrijd is zo voorbij! Muurklimmen is er al vanaf dag 1: op donderdag 11 augustus.

Freestyle BMX: Charlotte Worthington

Bij de vorige editie van de Europese Kampioenschappen werkte Charlotte Worthington 40 uur per week in een Mexicaans restaurant in Manchester. Afgelopen zomer pakte ze goud op de Spelen in Tokio. Of hoe het tij kan keren. De inmiddels 26-jarige Britse droomde van een doorbraak in haar favoriete hobby, zette de potten en pannen aan de kant en kroop op haar BMX. Financieel gesteund door British Cycling schoot ze razendsnel naar de top van de wereld. Die status wil ze in München maar wat graag bevestigen. De beste Freestyle BMX'ers ziet u van 11 tot en met 13 augustus.

Roeien: Martin en Valent Sinkovic

Onafscheidelijk, zijn ze. De broers Martin en Valent Sinkovic domineren al 13 jaar de roeisport. 6 wereldtitels, 5 keer Europees kampioen en 2 gouden plakken op de Olympische Spelen. Het palmares van het Kroatische duo is nauwelijks bij te houden. Daar zit hun innige band voor iets tussen. De broers kijken naar elkaar op en weten wat de andere denkt, zonder dat er woorden aan te pas komen. Zelf beweren de Kroaten dat ze niet 100% fit zijn voor het EK. "Maar zelfs dan kunnen we winnen", meent Martin. Is Europese titel nummer 6 in aantocht? Vanaf 11 augustus staat roeien op de agenda, de medailles worden komend weekend uitgedeeld.