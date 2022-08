Dries Mertens maakt vrienden bij Galatasaray: "Torreira blijft me maar bellen om samen kebab te eten"

Een kebab hebben Dries Mertens en Lucas Torreira nog niet gedeeld, een voorstelling bij Galatasaray wel.

Daarin toonde de Rode Duivel zijn vreugde om in Istanbul te zijn. "Ik had 9 mooie jaren in Italië, maar ik was klaar voor iets nieuws", zei Mertens. "Ik denk dat dit de juiste stap is voor mij."

Niet alleen de stad, ook voor de voetbalgekke fans van de Turkse topclub was een belangrijke factor. "In Napels zijn de fans ook gek", vergelijkt de recordschutter van Napoli de ploegen bij een radiostation. “Ik ben naar hier gekomen voor de familiale sfeer die hier hangt. Ik wil hier een legende worden.”

Maar eerst: een goede kebabzaak vinden om van de vervelende telefoontjes af te raken.